Московська церква привітала Усика з перемогою
Усик сходив у російську церкву перед боєм з Джошуа
Московська церква привітала українсього боксера Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу. Відповідне привітання опублікували на Facebook-сторінці Центр інформації УПЦ.
«Вітаємо Олександра Усика з перемогою! Слава Богу за все! Гідний! Многая і благая літа нашому чемпіону!», – йдеться у вітанні.
Зазначимо, що боксер неодноразово піддавався критиці через свої релігійні переконання і відвідування храмів московського патріархату.
Усик приятелює з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.
Взимку 2018-го Олександр Усик відвідав митрополита у резиденції Онуфрія на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Усик отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня.
Через участь у зйомках російського фільму про церкви Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в базу «Миротворця». Спортсмени у стрічці розповідають про свою дружбу з росіянами та просувають тезу про «єдиний народ».
Нагадаємо, Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.
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