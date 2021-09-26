Московська церква привітала Усика з перемогою

Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі

Усик сходив у російську церкву перед боєм з Джошуа

Московська церква привітала українсього боксера Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу. Відповідне привітання опублікували на Facebook-сторінці Центр інформації УПЦ.

«Вітаємо Олександра Усика з перемогою! Слава Богу за все! Гідний! Многая і благая літа нашому чемпіону!», – йдеться у вітанні.

Зазначимо, що боксер неодноразово піддавався критиці через свої релігійні переконання і відвідування храмів московського патріархату.

Усик приятелює з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.

Взимку 2018-го Олександр Усик відвідав митрополита у резиденції Онуфрія на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Усик отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня.

Через участь у зйомках російського фільму про церкви Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в базу «Миротворця». Спортсмени у стрічці розповідають про свою дружбу з росіянами та просувають тезу про «єдиний народ».

Нагадаємо, Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.





