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    Московська церква привітала Усика з перемогою

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    Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі - Московська церква привітала Усика з перемогою
    Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі

    Усик сходив у російську церкву перед боєм з Джошуа

    Московська церква привітала українсього боксера Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу. Відповідне привітання опублікували на Facebook-сторінці Центр інформації УПЦ.

    «Вітаємо Олександра Усика з перемогою! Слава Богу за все! Гідний! Многая і благая літа нашому чемпіону!», – йдеться у вітанні.

    Зазначимо, що боксер неодноразово піддавався критиці через свої релігійні переконання і відвідування храмів московського патріархату.

    Усик приятелює з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрієм.
    Взимку 2018-го Олександр Усик відвідав митрополита у резиденції Онуфрія на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Усик отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня.

    Через участь у зйомках російського фільму про церкви Василь Ломаченко та Олександр Усик потрапили в базу «Миротворця». Спортсмени у стрічці розповідають про свою дружбу з росіянами та просувають тезу про «єдиний народ».

    Нагадаємо, Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

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    Теги: церква Василь Ломаченко Олександр Усик WBC Ентоні Джошуа
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    Московська церква привітала Усика з перемогою