Усик важким нокаутом переміг Верховена в Гізі

Українець здобув непросту перемогу у бою з іменитим кікбоксером

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією низки організацій Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена в єгипетській Гізі. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок тривав 11 раундів. Претендент не зміг продовжити бій після потужної атаки українського боксера. Рефері Марк Лайсон зупинив протистояння.

Перед поєдинком Усик – Верховен

На кону в бою стояв чемпіонський пояс WBC Усика. Раніше Всесвітня боксерська рада санкціонувала добровільний захист українцем титулу. Також переможець прийдешнього поєдинку отримає пояс The Ring. Окрім того, WBC підготувала спеціальний титул «Король Нілу».

На поєдинок український боксер вийшов в образі римського легіонера. Усик одягнув обладунки, шолом із червоним гребенем і боксерські рукавиці. На червоній туніці замість абревіатури SPQR (Senatus Populus Quiritium Romanus) з'явився напис Usyk.

Перебіг подій у поєдинку Усик – Верховен

У першому раунді суперники активно вивчали один одного. Щоправда, діяли здебільшого на дистанції. Усик перевірив міцність опонента джебом, але той встояв і навіть спробував роль «першого номера». На зближення Верховен, однак, не пішов.

Українець продемонстрував хорошу роботу ніг у другій трихвилинці. Усик добре маневрував, а от рухи нідерландського кікбоксера виглядали скутими. Проте, Верховен не пішов у глуху оборону та кілька разів показав силу свого удару.

У третьому раунді вчорашній кікбоксер виглядав ще впевненіше. Кілька разів він небезпечно влучив. Усик теж не залишився у боргу та влаштував обмін випадами з Верховеном.

Нідерландець у четвертій трихвилинці провів ще кілька небезпечних ударів. Усик теж провів низку атак, зокрема одного разу «прописав» Верховену аперкотом знизу. Український боксер знову легко рухався рингом.

У п'ятому раунді Усик почав комбінувати. Він почав працювати «двійками» та «трійками». Натомість Верховен трохи збавив темп, але намагався відповідати своїми ударами на кожну спробу пробити від суперника.

Ріко Верховен змусив чемпіона захищатися фото: Reuters

Злегка ожив нідерландський боєць в шостій трихвилинці. Верховен знову почав активно діяти в ринзі. Натомість Усик продовжив пошук виходу на дистанцію вирішального удару, та поки безрезультатно.

Сьомий раунд вийшов напруженим. Українець кілька разів влучив у суперника, та для переваги за очками кількість таких випадів повинна була зрости. Суперник продовжив не просто триматися у бою, а й активно відповідати на спроби Усика захопити ініціативу.

У восьмій трихвилинці Верховен кілька разів тривожно поцілив правою рукою. Лише під кінець відрізку чемпіон хевівейту зумів викинути кілька непоганих ударів лівою. Та з цими випадами Усика нідерландець впорався.

Під час дев'ятого раунду втома підкралася до обох бійців. Тим не менше і українець, і Верховен продовжили спроби атакувати. У такій ситуації будь-яка помилка могла стати фатальною.

Усик у десятій трихвилинці Усик провів серію влучних ударів і навіть струсонув нідерландського кікбоксера. Та той витримав цей випад і навіть непогано контратакував.

Аж одинадцятий раунд приніс успіх українському чемпіону. Усик нарешті дістав щелепу Верховена та відправив того в стан, із якого в поєдинок уже не повертаються. Рефері просто зупинив подальше побиття нідерландця.

До слова, раніше Усик підтримав Даніеля Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Бенжамену Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

Нагадаємо, нещодавно Тайсон Ф'юрі кинув виклик Усику на третій бій. Українець доволі оперативно відповів британському боксеру. У спеціальному відеозверненні він підтвердив готовність втретє битися з «Циганським Королем».