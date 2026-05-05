Батько потенційного суперника Усика зробив гучну заяву

Бій Усик – Бенавідес можуть організувати у 2027 році

Хосе Бенавідес, батько та тренер нового чемпіона світу за версіями WBO та WBA у крузервейті Давіда Бенавідеса, заявив, що його синові може скласти конкуренцію лише чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fight News.

Що сказав батько Бенавідеса

«Зараз я буду з вами чесним: я не бачу жодної загрози для Девіда Бенавідеса в напівважкій і першій важкій вазі. Ніхто не здатний перемогти Давіда, це ера Монстра. Зрештою, він переміг кожного у всіх вагових категоріях, так що Давід може піднятися в суперважку вагу.

Я думаю, що найбільшим викликом для нього став би Усик. Це щось ніби не від цього світу. Вважаю, що це єдиний боєць, який може стати для Давіда викликом. Це було б божевілля, ще один великий виклик, бо, на мою думку, Усик – найкращий боєць pound-for-pound», – розповів Хосе Бенавідес.

Що відомо про бій Усик – Бенавідес

Промоутер Туркі Аль аш-Шейх хоче організувати поєдинок між Олександром Усиком та Девідом Бенавідесом. Бій може пройти у важкій вазі 2027 року.

29-річний Девід Бенавідес дебютував на професійному рингу 17 серпня 2013 року. У його активі 32 перемоги, з яких 26 було здобуто достроково, і жодної поразки.

Нещодавно Бенавідес став володарем двох чемпіонських поясів у першій важкій вазі, нокаутувавши Гільберто Рамірес.

Усик свій наступний бій проведе 23 травня 2026 року в Єгипті проти чемпіона світу з кікбоксингу Ріко Верховена, бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

Протистояння в королівському дивізіоні відбудеться серед пустелі, біля історичних пірамід на плато Гізи. У протистоянні проти Верховена український боксер захищатиме титул WBC та The Ring.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик втратив лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P) авторитетного журналу The Ring.