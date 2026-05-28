Ломаченко визначився, хто стане його першим суперником після повернення на ринг

glavcom.ua
Святослав Василик
Василь Ломаченко готується відновити свою кар’єру
Українець хоче провести бій проти філіппінця Чарлі Суареса

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко обрав першого суперника, проти якого він планує повернутися в ринг після тривалої паузи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing Scene.

За інформацією джерела, український боксер зацікавлений у поєдинку проти непереможеного філіппінця Чарлі Суареса, який виграв усі 18 боїв на професійному ринзі. 38-річний Ломаченко розглядає цей бій як оптимальний варіант для повернення після більш ніж дворічної перерви у кар’єрі.

Раніше була інформація, що Ломаченко вже визначився з першим суперником, з яким хоче провести бій після відновлення кар'єри. Це – чинний чемпіон світу за версіями WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете. Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері вже прокоментував шанси Ломаченка отримати бій проти Наваррете.

Наваррете провів останній бій наприкінці лютого проти Едуардо Нуньєса, у якому переміг технічним нокаутом в 11-му раунді та відібрав у нього пояс IBF у другій напівлегкій вазі. Наразі невідомо, у якій ваговій категорії проведуть поєдинок боксери, якщо досягнуть домовленості.

Ще одним суперником, з яким Ломаченко не виключає можливості провести поєдинок, є Джервонта Девіс. Американець – ексчемпіон світу у легкій вазі за версією WBA. Однак станеться це у разі перемоги українця над Наваррете

Перемовини щодо бою Девіса з Ломаченком проходили ще наприкінці 2024 року. Однак тоді про поєдинок домовитися не вдалося, а сам українець через кілька місяців оголосив про завершення кар'єри через травму спини.

Сам Девіс востаннє виходив у ринг ще рік тому проти Ламона Роача-молодшого. Той бій закінчився внічию та збереженням (на той момент) титулу чемпіона світу. Після цього американський боксер планував провести бій з Джейком Полом, проте його скасували через звинувачення Джервонти у домашньому насильстві.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс також хоче провести бій з Василем Ломаченком. Американець заявив, що хоче битись із Ломаченком і для цього він готовий навіть приїхати в Україну.

Теги: бокс Василь Ломаченко

