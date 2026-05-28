Ломаченко визначився, хто стане його першим суперником після повернення на ринг

Українець хоче провести бій проти філіппінця Чарлі Суареса

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко обрав першого суперника, проти якого він планує повернутися в ринг після тривалої паузи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing Scene.

За інформацією джерела, український боксер зацікавлений у поєдинку проти непереможеного філіппінця Чарлі Суареса, який виграв усі 18 боїв на професійному ринзі. 38-річний Ломаченко розглядає цей бій як оптимальний варіант для повернення після більш ніж дворічної перерви у кар’єрі.

Раніше була інформація, що Ломаченко вже визначився з першим суперником, з яким хоче провести бій після відновлення кар'єри. Це – чинний чемпіон світу за версіями WBO та IBF у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете. Президент Світової боксерської організації (WBO) Густаво Олівері вже прокоментував шанси Ломаченка отримати бій проти Наваррете.

Наваррете провів останній бій наприкінці лютого проти Едуардо Нуньєса, у якому переміг технічним нокаутом в 11-му раунді та відібрав у нього пояс IBF у другій напівлегкій вазі. Наразі невідомо, у якій ваговій категорії проведуть поєдинок боксери, якщо досягнуть домовленості.

Ще одним суперником, з яким Ломаченко не виключає можливості провести поєдинок, є Джервонта Девіс. Американець – ексчемпіон світу у легкій вазі за версією WBA. Однак станеться це у разі перемоги українця над Наваррете

Перемовини щодо бою Девіса з Ломаченком проходили ще наприкінці 2024 року. Однак тоді про поєдинок домовитися не вдалося, а сам українець через кілька місяців оголосив про завершення кар'єри через травму спини.

Сам Девіс востаннє виходив у ринг ще рік тому проти Ламона Роача-молодшого. Той бій закінчився внічию та збереженням (на той момент) титулу чемпіона світу. Після цього американський боксер планував провести бій з Джейком Полом, проте його скасували через звинувачення Джервонти у домашньому насильстві.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в легкій вазі Кейшон Девіс також хоче провести бій з Василем Ломаченком. Американець заявив, що хоче битись із Ломаченком і для цього він готовий навіть приїхати в Україну.