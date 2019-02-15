Промоутер Усика: Дуже вірогідно, що в травні Олександр зустрінеться з Повєткіним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У листопаді Олександр Усик нокаутував Тоні Беллью Boxingnews

На користь цього поєдинку говорять різні фактори

З великою долею вірогіності, дебют українського абсолюного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика серед супертяжів відбудеться 18 травня у США. І суперник вже майже відомий.

Принаймні такий висновок можна зробити зі слів співпромоутера Усика Едді Герна.

«Наразі ми розглядаємо для Усика кілька варіантів, - каже Едді. - Як ви знаєте, про бій домовилися Ділліан Вайт і Домінік Брізіл. Відповідно в підвішеному стані знаходиться кандидатура Повєткіна. Дуже вірогідний варіант, що Алєксандр зустрінеться з Усиком 18 травня у США. Незабаром ми зробимо офіційну заяву».

Нагадаємо, що Усик (16-0, 12 КО) свій попередній поєдинок провів у листопаді минулого року, нокаутувавши у восьмому раунді в Манчестері британця Тоні Беллью.

Натомість «Русскій вітязь» Повєткін (34-2, 24 КО) у вересні був брутально нокаутований іншим британцем, найсильнішим супертяжем сучасності Ентоні Джошуа.