Усик назвав свого ймовірного суперника у наступному поєдинку



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Сам боксер зізнається - суперник не так важлвий, як кропітка робота над собою Ukrinform

Бій відбудеться 12 жовтня у США

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик перший поєдинок у новій для себе ваговій категорії, проведе 12 жовтня на «Wintrust Arena» в Чикаго.

За словами генерального директора промоутерської компанії «K2 Promotions Ukraine» Олександра Красюка, зараз команда Олександра Усика розглядає кілька кандидатів в якості суперників, але найбільш імовірним є нідерландець Тайрон Спонг.

Однак нідерландському супертяжу потрібно здобути перемогу в своєму найближчому бою проти Джейсона Мінді, щоб стати опонентом українця, - пояснив Красюк.

«Такам залишається в нашому списку, він все ще хоче поєдинку з Олександром. Але у нас виникли розбіжності з його нової промоутерською компанією. Після цього виник варіант з нідерландців Тайроном Спонг», - розповів Красюк в ефірі телебачення.

Під час спілкування з шанувальниками в Instagram Олександр Усик підтвердив дату і місце бою, але повідомив, що поки немає визначеності з приводу суперника.

За словами українського боксера, швидше за все, його першим опонентом в новій вазі стане, як і планувалося, Карлос Такам, але переговори з камерунцем все ще ведуться.

«На даний момент все-таки переговори ведуться з Такамои. Ніякої відмови від нього не було. З'явилася інформація, що він підписав контракт з новою промоутерською компанією і виникли якісь проблеми.

Я про це не думаю. Моє завдання - працювати. Однозначно, бій буде 12 жовтня в Чикаго. А хто це буде, це вже друге питання. Такам - значить, Такам. Хтось інший - значить, хтось інший. Але, буде, напевно, Такам », - повідомив Усик.