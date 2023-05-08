Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент МОК лобіює повернення у великий спорт росіян і білорусів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент МОК лобіює повернення у великий спорт росіян і білорусів
Президент МОК Томас Бах виступив із черговою заявою на підтримку росіійських і білоруських спортсменів
фото: Euro Sport

Бах: «Ми вживаємо всіх зусиль, щоб повернути спортсменів із російськими та білоруськими паспортами на міжнародні змагання»

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань. Про це під час візиту до Китаю заявив президент МОК Томас Бах, передає Xinhua.

Ще в березні на засіданні виконкому МОК він зазначив, що рішення про те, чи зможуть російські та білоруські спортсмени виступити на Олімпіаді в Парижі наступного року, буде ухвалено в належний час.

У коментарі виданню Бах сказав, що потрібен час, щоб побачити, як ці рекомендації приймаються та дотримуються. Однією зі згаданих ним рекомендацій є те, щоб спортсмени цих двох країн могли б узяти участь в Олімпіаді з нейтральним статусом.

«Зараз ми вживаємо всіх зусиль для виконання місії Олімпійського руху щодо повернення спортсменів з російськими або білоруськими паспортами на міжнародні змагання», – заявив президент МОК.

За його словами, зараз організація веде тісну співпрацю з міжнародними федераціями, які несуть відповідальність за проведення своїх змагань.

«Ми дуже сподіваємося, що ця місія може бути виконана в умовах, які були встановлені, щоб спортсмени з цих двох країн взяли участь у нейтральному статусі, щоб ми могли справді об'єднати весь світ на Олімпійських іграх у Парижі», – зазначив Бах.

Водночас він визнав, що існує ризик політизації цього рішення, але наголосив, що «будь-який бойкот покарає лише їхніх власних спортсменів».

«Ви знаєте заяви урядів, які хочуть вирішувати, хто може брати участь в Олімпійських іграх, міжнародних спортивних змаганнях, а хто ні. Ми повинні бути дуже твердими у тому, що ці рішення мають прийматися відповідальними спортивними організаціями», – сказав очільник МОК.

Уряди мають право висловлювати свою позицію. Але вони також розуміють, що будь-який бойкот тільки покарає їхніх власних спортсменів і позбавить їхніх людей пишатися своїми спортсменами за їхні олімпійські виступи».

Читайте також: 

Теги: спорт Томас Бах Міжнародний олімпійський комітет російські спортсмени

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дар'я Коваль, Ірина Коннова та Ольга Чеботаренко вибороли «золото» на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
Українки перемогли на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
6 травня, 02:24
Наказ Міністерства молоді та спорту датований ще 12 квітня 2023 року вже майже як два тижні і досі не зареєстрований у Міністерстві юстиції України
Заборона змагатися з росіянами. Спливли нові деталі навколо наказу Мінспорту (фото)
24 квiтня, 22:31
По мнению Михаила Гераскевича, некоторые заявления министра спорта Гутцайта несут только вред украинским спортсменам
Известный тренер обвинил министра спорта в расистских высказываниях
23 квiтня, 12:03

Новини

Президент МОК лобіює повернення у великий спорт росіян і білорусів
Президент МОК лобіює повернення у великий спорт росіян і білорусів
«Не конфлікт, а війна». Український футболіст розповів іспанському ЗМІ про вторгнення РФ
«Не конфлікт, а війна». Український футболіст розповів іспанському ЗМІ про вторгнення РФ
Українки перемогли на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
Українки перемогли на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
Ще одна міжнародна федерація допустила росіян до змагань
Ще одна міжнародна федерація допустила росіян до змагань
Українська тенісистка відмовилася потиснути руку суперниці з Росії
Українська тенісистка відмовилася потиснути руку суперниці з Росії
Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск росіян і білорусів
Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск росіян і білорусів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна
9135
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
8710
СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?
7222
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
6177
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
4968
У багатоповерхівці столиці прогримів вибух

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту