Президент МОК лобіює повернення у великий спорт росіян і білорусів

Бах: «Ми вживаємо всіх зусиль, щоб повернути спортсменів із російськими та білоруськими паспортами на міжнародні змагання»

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань. Про це під час візиту до Китаю заявив президент МОК Томас Бах, передає Xinhua.

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Ще в березні на засіданні виконкому МОК він зазначив, що рішення про те, чи зможуть російські та білоруські спортсмени виступити на Олімпіаді в Парижі наступного року, буде ухвалено в належний час.

У коментарі виданню Бах сказав, що потрібен час, щоб побачити, як ці рекомендації приймаються та дотримуються. Однією зі згаданих ним рекомендацій є те, щоб спортсмени цих двох країн могли б узяти участь в Олімпіаді з нейтральним статусом.

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«Зараз ми вживаємо всіх зусиль для виконання місії Олімпійського руху щодо повернення спортсменів з російськими або білоруськими паспортами на міжнародні змагання», – заявив президент МОК.

За його словами, зараз організація веде тісну співпрацю з міжнародними федераціями, які несуть відповідальність за проведення своїх змагань.

«Ми дуже сподіваємося, що ця місія може бути виконана в умовах, які були встановлені, щоб спортсмени з цих двох країн взяли участь у нейтральному статусі, щоб ми могли справді об'єднати весь світ на Олімпійських іграх у Парижі», – зазначив Бах.

Водночас він визнав, що існує ризик політизації цього рішення, але наголосив, що «будь-який бойкот покарає лише їхніх власних спортсменів».

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«Ви знаєте заяви урядів, які хочуть вирішувати, хто може брати участь в Олімпійських іграх, міжнародних спортивних змаганнях, а хто ні. Ми повинні бути дуже твердими у тому, що ці рішення мають прийматися відповідальними спортивними організаціями», – сказав очільник МОК.

Уряди мають право висловлювати свою позицію. Але вони також розуміють, що будь-який бойкот тільки покарає їхніх власних спортсменів і позбавить їхніх людей пишатися своїми спортсменами за їхні олімпійські виступи».