Ломаченко вигадав прізвисько митрополиту Онуфрію

Василь Ломаченко знову потрапив у скандал через свою релігійну публікацію у соцмережі

Титулований український боксер оскандалилися підтримкою очільника Московського патріархату

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував у своєму Instagram хвалебний пост на адресу митрополита УПЦ Московського патріархату Онуфрія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Блаженніший Митрополит Київський та всієї України Онуфрій – наш стовп. Мир усім! З Богом!» – написав Ломаченко.

Заначимо, що публікацію Василя вподобав чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик, якого помітили в Києво-Печерській лаврі під час виселення УПЦ МП.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це вже далеко не перший скандальний пост Ломаченка в Instagram. Його сторінка була заблокована на території України. Боксер Ломаченко неодноразово ставав на захист Московського патріархату.

Нагадаємо, що нещодавно боксер Василь Ломаченко протистояв американському боксеру із зображенням Ісуса на футболці. До того він опублікував пост, у якому заявив, що «Україна розпочала війну проти бога».

До слова, Василь Ломаченко також публікував фото з підсанкційним представником Московської церкви. Українці критикують спортсмена та пропонують позбавити його громадянства через те, що він обіймався з другом Кадирова.