Українки перемогли на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука
На найвищу сходинку п’єдесталу пошани піднялися українки Дар'я Коваль, Ірина Коннова та Ольга Чеботаренко
Три українки вибороли «золото» в першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука, який пройшов у словенському місті Чатеж. Про це повідомив Національний олімпійський комітет.
Золоті медалі в командних змаганнях вибороли українські кадетки Дар'я Коваль, Ірина Коннова та Ольга Чеботаренко.
Збірна України цьогоріч виборола вже три медалі на першому етапі Кубка Європи, який триватиме до 6 травня: одна золота та дві бронзові нагороди.
Нагадаємо, що український триатлоніст Віталій Воронцов став призером Кубка Америки.
До слова, Україна виграла медальний і командний заліки Чемпіонату Європи з жіночої боротьби.
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