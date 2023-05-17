Спортсменам РФ загрожує недопуск до чемпіонату з тхеквондо через підтримку війни

Всесвітня федерація тхеквондо повідомила, що проводить перевірку спортсменів на причетність до підтримки війни в Україні

Спортсмени висловлювали свою підтримку диктатору Путіну, використовували літеру Z у дописах в Instagram та збирали пожертви на армію РФ

Російських спортсменів Максима Храмцова та Владислава Ларіна можуть не допустити до чемпіонату світу (ЧС) з тхеквондо, який відбудеться в Баку. Про це повідомляє Inside the Games.

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Союз тхеквондо Росії включив олімпійських чемпіонів Храмцова та Ларіна до складу команди, яка має виступити на ЧС під нейтральним прапором.

Всесвітня федерація тхеквондо повідомила, що проводить перевірку спортсменів на причетність до підтримки війни в Україні.

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«Спочатку це перевірка національною асоціацією-членом, потім індивідуальне підтвердження спортсменами та допоміжним персоналом перед остаточною оцінкою та затвердженням Комітетом з перегляду», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Храмцов висловлював свою підтримку диктатору Володимиру Путіну, а також використовував літеру Z у дописах.

Натомість Ларін з’явився на відео з проханням до росіян зробити пожертви для збройних сил РФ.

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Нагадаємо, ЧС пройде з 29 травня по 5 червня.

Раніше стало відомо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань.

До слова, російський спортсмен та срібний призер Чемпіонату світу з дзюдо Інал Тасоєв підтримує російську агресію в соціальних мережах. Так, Тасоєв зі своєї верифікованої сторінки в Instagram підписаний на одного з російських окупантів з прізвищем Качмазов.

Щобільше, спортсмен країни терористки вподобав світлину окупанта з війни у військовій формі, зі зброєю та з літерою Z на кепці. Також Качмазов у своєму профілі вже після його перебування на війні розмістив спільну світлину з Тасоєвим та позначив його на цьому фото.