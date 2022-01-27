Китай не пускає українські сани на Олімпіаду – вимагає ПЛР-тест на ковзани

Наші спортсмени зіштовхнулися з незвичною проблемою після прибуття до Пекіна

Українська бобслеїстка Лідія Гунько зіштовхнулася з незвичною проблемою в Пекіні, куди прибула для участі в Олімпійських іграх. Як виявилося, ПЛР-тест потрібен не тільки для живих істот, а й для інвентарю, на якому спортсмени виступатимуть на санній трасі. Про це повідомив скелетоніст Владислав Гераскевич, який вирушить на Ігри 29 січня.

«Наша команда зіштовхнулась з черговою проблемою на шляху до Китаю. Цього разу – пов’язану з переправкою боб-саней, на яких буде змагатись Лідія Гунько. Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР-тестування боб-саней та усіх речей, які знаходяться в контейнері, у якому це все прибуло в Китай. Як Ви думаєте, звідки будуть брати мазок?», – написав у соцмережах Гераскевич.

У коментарі для «Суспільне Спорт» Владислав повідомив, що з боба дійсно повинні взяти мазок, аби перевірити його на наявність коронавірусу, після чого оброблять інвентар рідиною для дезинфекції. Окрім боба, на такі процедури також чекають ковзани для скелетона та ковзани для боба.

За словами Гераскевича, подібні маніпуляції коштуватимуть команді близько 6500 гривень. Водночас українські спортсмени дізнались про цю процедуру тоді, коли контейнер із їхнім інвентарем вже опинився в Пекіні. Тобто зараз українській команді необхідно буде витратити мінімум 19500 гривень, аби їхні речі можна було ввезти в Китай.