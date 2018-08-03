Усик став найкращим боксером місяця за версією WBA



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Олександр Усик

У липні українець об'єднав всі пояси

Український важкоатлет Олександр Усик (15-0, 11 КО) був визнаний найкращим боксером липня за версію WBA.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Українець відібрав пояс WBA у Мурата Гассієва (26-1, 19 КО) в фіналі WBSS.

Після перемоги в поєдинку в Москві Усик став абсолютним чемпіоном світу і також удостоївся звання суперчемпіона WBO.

У своєму першому коментарі, який чемпіон дав прямо на ринзі, Олександр подякував за підтримку всім українцям.

Наступний бій українець може провести в Великобританії проти Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО).

Раніше стало відомо, що у Держдумі РФ розмріялися, що Усик відмовиться від українського громадянства.

Джерело: xsport.ua