Усик став найкращим боксером місяця за версією WBA
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У липні українець об'єднав всі пояси
Український важкоатлет Олександр Усик (15-0, 11 КО) був визнаний найкращим боксером липня за версію WBA.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Oleksandr @usykaa named WBA #Boxerofthemonth #WBAranking July 2018 https://t.co/X3qI4u12zJ pic.twitter.com/atswOzhpo6— WBA Boxing (@WBABoxing) 2 августа 2018 г.
Українець відібрав пояс WBA у Мурата Гассієва (26-1, 19 КО) в фіналі WBSS.
Після перемоги в поєдинку в Москві Усик став абсолютним чемпіоном світу і також удостоївся звання суперчемпіона WBO.
У своєму першому коментарі, який чемпіон дав прямо на ринзі, Олександр подякував за підтримку всім українцям.
Наступний бій українець може провести в Великобританії проти Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО).
Раніше стало відомо, що у Держдумі РФ розмріялися, що Усик відмовиться від українського громадянства.
Джерело: xsport.ua