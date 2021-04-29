Тайсон оголосив бій з легендарним кривдником Кличко

Знаменитий боксер анонсував поєдинок з Ленноксом Льюїсом

Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Майк Тайсон провалив переговори про третій бій з Евандером Голіфілдом і втратив $25 млн, зате домовився з іншим найсильнішим бійцем минулого Ленноксом Льюїсом.

За словами 54-річного Тайсона, бій з 55-річним Льюїсом відбудеться у вересні. «Я збираюся побитися з Ленноксом Льюїсом. У вересні», – наводить слова Тайсона TMZ.

У червні 2002 року Майк Тайсон і Леннокс Льюїс провели поєдинок, який завершився перемогою британця технічним нокаутом у восьмому раунді. У 2020 році американський боксер провів виставковий поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном світу в напівважкій ваговій категорії Роєм Джонсом. Судді зафіксували нічию.

Льюїс завдав однієї з двох поразок Віталію Кличку. Українець кілька разів просив про реванш, але Леннокс відмовив і завершив кар’єру.

На рахунку Тайсона 50 перемог і шість поразок в професійному боксі, ще два бої визнали такими, які не відбулися. У Льюїса 43 перемоги, дві поразки і одна нічия.