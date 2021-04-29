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    Тайсон оголосив бій з легендарним кривдником Кличко

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    Майк Тайсон і Леннокс Льюїс - Тайсон оголосив бій з легендарним кривдником Кличко
    Майк Тайсон і Леннокс Льюїс
    Фото з відкритих джерел

    Знаменитий боксер анонсував поєдинок з Ленноксом Льюїсом

    Колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Майк Тайсон провалив переговори про третій бій з Евандером Голіфілдом і втратив $25 млн, зате домовився з іншим найсильнішим бійцем минулого Ленноксом Льюїсом.

    За словами 54-річного Тайсона, бій з 55-річним Льюїсом відбудеться у вересні. «Я збираюся побитися з Ленноксом Льюїсом. У вересні», – наводить слова Тайсона TMZ.

    У червні 2002 року Майк Тайсон і Леннокс Льюїс провели поєдинок, який завершився перемогою британця технічним нокаутом у восьмому раунді. У 2020 році американський боксер провів виставковий поєдинок з колишнім абсолютним чемпіоном світу в напівважкій ваговій категорії Роєм Джонсом. Судді зафіксували нічию.

    Льюїс завдав однієї з двох поразок Віталію Кличку. Українець кілька разів просив про реванш, але Леннокс відмовив і завершив кар’єру.

    На рахунку Тайсона 50 перемог і шість поразок в професійному боксі, ще два бої визнали такими, які не відбулися. У Льюїса 43 перемоги, дві поразки і одна нічия.

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    Теги: Віталій Кличко бокс Леннокс Льюїс Майк Тайсон
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