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    Тенісистка Даяна Ястремська важко перемогла на старті US Open

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    Даяна Ястремська виграла, але не без проблем - Тенісистка Даяна Ястремська важко перемогла на старті US Open
    Даяна Ястремська виграла, але не без проблем
    Світлина - Instagram Даяни Ястремської

    Українка сіяна на турнірі під 19-м номером

    Друга ракетка України і 25-та тенісистка світу Даяна Ястремська вдало стартувала на другому й останньому цьогоріч турнірі Grand Slam – Відкритому чемпіонаті США (покриття – хард, призовий фонд - $21 656 000).

    В 1/64 фіналу Даяна перемогла 126-ту в світовому рейтингу Астру Шарму з Австралії – 6:3, 6:7(4), 7:6(2). Впевнено вигравши перший сет, у другому українка поступалася 2:5, відігралася, але програла на тайбрейку. Також на тайбрейку вирішилася доля протистояння загалом. У вирішальний момент Даяна зіграла дуже надійно.

    Матч тривав дві години і 19 хвилин.

    У другому колі Ястремська зустрінеться з американкою Медісон Бренґл (WTA №84), яка сьогодні здолала австралійку Аріну Родіонову. Для майбутніх суперниць то буде перший очний матч у кар’єрі.

    Нагадаємо, що трохи раніше в друге коло US Open пробилися ще три українки – Марта Костюк, Катерина Козлова і Катерина Бондаренко.

    Таким чином, за підсумками першого кола в жіночому одиночному розряді Україна зазнала двох втрат. Спершу Ангеліна Калініна (WTA №145) програла третій ракетці світу Кароліні Плішковій з Чехії. А згодом Катерина Завацька (WTA №108) зазнала невдачі в зустрічі з Єлєною Рибакіною з Казахстану (WTA №17).

    Ще одна українська тенісистка Леся Цуренко останньої миті знялася зі змагань.

     Читайте також: Катарина Завацька: у мене четвертий день болить голова
    теніс Даяна Ястремська Медісон Бренґл US Open Аріна Родіонова Астра Шарма Єлєна Рибакіна
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