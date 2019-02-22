В 1/8 фіналу Ліги Європи «Динамо» зіграє з «Челсі»



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Коли «Динамо» зустрічалося з «Челсі» попередній раз, у воротах ще був Шовковський, в обороні Віда і Даніло Сілва, в нападі - Ярмоленко EPA

Жереб був до киян не дуже милосердним

У Ньоні (Швейцарія), в штаб-квартирі УЄФА відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Команда київського «Динамо» зіграє на другій стадії плей-оф з лондонським «Челсі».

Цього разу жеребкування було сліпим, без сіяних команд. Жодних обмежень не було, окрім одного – УЄФА продовжує розводити клуби України та Росії через агресію північного сусіда на сході нашої держави. Саме тому «Динамо» свого суперника дізналося першим.

Проводив жеребкування колишній іспанський воротар Андрес Палоп, який вигравав Кубок УЄФА разом з «Валенсією» і «Севільєю». Звісно, Джорджо Маркетті згадав йому гол у ворота «Шахтаря» в 2007-му.

Інші пари 1/8 фіналу Ліги Європи

«Айнтрахт» (Німечччина) – «Інтер» (Італія)

«Динамо» (Заґреб, Хорватія) – «Бенфіка» (Португалія)

«Наполі» (Італія) – «Зальцбурґ» (Австрія)

«Валенсія» (Іспанія) – «Краснодар» (РФ)

«Севілья» (Іспанія) – «Славія» (Прага, Чехія)

«Арсенал» (Англія) – «Ренн» (Франція)

«Зеніт» (РФ) – «Вільярреал» (Іспанія)



Перші матчі відбудуться сьомого березня, матчі у відповідь - 14-го березня.