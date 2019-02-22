«Динамо» вперше за 15 років принесло Україні більше очок рейтингу, ніж «Шахтар»
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Востаннє це було в сезоні 2003/04
«Динамо» в нинішньому сезоні єврокубків набрало 11 очок рейтингу - на 1 більше, ніж «Шахтар», підрахував портал Sportarena.
«Гірники» вчора вилетіли від «Айнтрахта» в 1/16 фіналу Ліги Європи (2:2, 1:4) і вже не зможуть поліпшити свій показник.
Після сезону 2003/04 «Шахтар» постійно набирав більше очок рейтингу, ніж «Динамо», за винятком кампанії 2011/12, коли обидві команди набрали по 8 балів.
У поточному сезоні українські клуби набрали 26 очок, що дає коефіцієнт сезону 5,2.
Україна посідає дев'яте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, маючи в своєму активі 38,900 бала. Бельгія (39,900) знаходиться на восьмій сходинці.
Єдиним представником України в єврокубках залишилося «Динамо». Кияни очікують суперника в 1/8 фіналу ЛЄ. Жеребкування відбудеться сьогодні о 14:00. Динамівцям можуть дістатися 13 суперників.
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 березня, у відповідь - 14 березня.