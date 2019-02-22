«Динамо» вперше за 15 років принесло Україні більше очок рейтингу, ніж «Шахтар»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після сезону 2003/04 «Шахтар» постійно набирав більше очок рейтингу Фото - «Динамо»

Востаннє це було в сезоні 2003/04

«Динамо» в нинішньому сезоні єврокубків набрало 11 очок рейтингу - на 1 більше, ніж «Шахтар», підрахував портал Sportarena.



«Гірники» вчора вилетіли від «Айнтрахта» в 1/16 фіналу Ліги Європи (2:2, 1:4) і вже не зможуть поліпшити свій показник.



Після сезону 2003/04 «Шахтар» постійно набирав більше очок рейтингу, ніж «Динамо», за винятком кампанії 2011/12, коли обидві команди набрали по 8 балів.



У поточному сезоні українські клуби набрали 26 очок, що дає коефіцієнт сезону 5,2.

Україна посідає дев'яте місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА, маючи в своєму активі 38,900 бала. Бельгія (39,900) знаходиться на восьмій сходинці.

Єдиним представником України в єврокубках залишилося «Динамо». Кияни очікують суперника в 1/8 фіналу ЛЄ. Жеребкування відбудеться сьогодні о 14:00. Динамівцям можуть дістатися 13 суперників.



Перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 7 березня, у відповідь - 14 березня.