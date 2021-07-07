В Англії назвали нову суперзірку футболу

Лінекер вважає, що Педрі стане в один ряд з Мессі

Гарі Лінекер, один з найкращих нападників в історії збірної Англії, високо відгукнувся про нападаючого «Барселони» і збірної Іспанії Педрі.

«Який же хороший Педрі. Майбутня суперзірка. Чудовий футболіст», – написав Лінекер в своєму «твіттері».

Іспанія поступилася Італії в півфіналі Євро. 18-річний Педрі вийшов на поле в стартовому складі і в основний час матчу досяг показника в сто відсотків точних передач. Суперники обмінялися голами, в додатковий час забити не змогли (1:1), а в серії пенальті точнішими виявилися італійці (4:2).

Другий фіналіст Євро-2020 визначиться в матчі Англія – Данія, який пройде сьогодні, 7 липня, на «Уемблі».