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    В Індонезії суддя отримав удар в обличчя від футболіста і врятувався втечею (відео)

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    В Індонезії суддя отримав удар в обличчя від футболіста і врятувався втечею (відео)

    У матчі індонезійської першої ліги футболісти напали на арбітра

    На 78-й хвилині матчу між «Персегресом» і «Персівою» за рахунку 1:1 арбітр поставив спірний пенальті за порушення у штрафній гостей.

    Гравці у білих футболках масово побігли до судді та голосно сперечалися з ним про призначення 11-метрового.

    У захисника «Персіви» Сяхрула Мустофи не витримали нерви, і він вдарив рефері кулаком в обличчя.

    Суддя вирішив побігти, але під час спроби втекти отримав підніжку від Мухамеда Ікбаля, а потім і стусан від Аде Сухендри.

    Гравці «Персегреса» захистили арбітра від розбірок, за суддею вибіг делегат матчу та повів під трибуни. І вчасно – за ним уже прибігли запасні «Персіви».

    Як не дивно, але матч продовжився, а «Персегрес» навіть реалізував цей пенальті. Вони виграли – 2:1.

    У 2013-му в індонезійській лізі вже був подібний випадок, тоді футболіста Пітера Румаропена довічно дискваліфікували за удар арбітра в обличчя.

    Джерело: Eurosport.ru

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