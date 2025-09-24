Тренер збірної України з футзалу прокоментував розгромну перемогу над Литвою

Косенко: Сподобалося і ставлення, і налаштування на суперника

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко поділився враженнями після розгромної перемоги в товариському матчі з Литвою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Думаю, хлопці засумували за грою у збірній. Була перерва, перша гра після відпусток, вони всі зустрілися разом… Зрозуміло, що хтось десь перетинався, але так, щоб разом – зустрілися вперше за кілька місяців. Видно було, що й на тренуваннях працювали з бажанням, і скучили за міжнародним футзалом, тому дійсно було дуже професійно. Сподобалося і ставлення, і налаштування на суперника. Хороший початок», – сказав Косенко.

Він також подякував українським уболівальникам.

«Хай би де ми грали, ми відчуваємо підтримку. На кожну гру приходять люди, і дуже приємно, що вони дякують. Ми вдячні їм за те, що приходять і підтримують – це дуже важливо. Ми граємо перш за все для них, для воїнів, для нашого народу...», – сказав Косенко.

Другий товариський поєдинок проти Литви збірна України з футзалу проведе сьогодні, 24 вересня. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».