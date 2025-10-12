Головна Спорт Новини
На фронті загинув чинний чемпіон України з богатирського багатоборства

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
На фронті загинув чинний чемпіон України з богатирського багатоборства
Павло Іщенко був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу

Павло Іщенко чотири рази виборював титул чемпіона України з богатирського багатоборства

Під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку «Богатирських ігор».

Павло був чотириразовим чемпіон України з богатирського багатоборства. Титули переможця національних першостей Іщенко здобув вже після початку повномасштабного російського вторгнення – у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках.

Павло також був чемпіоном світу і Європи, багаторазовим чемпіоном України з паверліфтингу.

Нагадаємо, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Як повідомлялося, під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку загинув гравець харківського регбійного клубу «Легіон XIII», боєць спецпідрозділу «КОРД» Микола Гетьманов

Микола був не лише талановитим спортсменом і відданим гравцем своєї команди, а й справжнім патріотом, який із перших днів повномасштабної війни став на захист України.

«Його мужність, сила волі та командний дух назавжди залишаться прикладом для всіх, хто його знав», – йдеться у заяві Федерації регбі України.

