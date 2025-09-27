Чи бойкотуватиме Україна Паралімпіаду? Відповідь міністра молоді та спорту Бідного

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний у коментарі Tribuna.com відреагував на рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) відновити членство НПК Росії та Білорусі. Про це повідомляє «Главком».

Tribuna.com запитувала позицію щодо рішення Генасамблеї МПК, і наскільки ймовірним буде бойкот Україною Паралімпіади, якщо Росія і Білорусь там змагатимуться під власними прапорами.

«По-перше, ми продовжимо боротьбу за спорт, вільний від російської пропаганди. Велике значення має позиція приймаючої сторони, оргкомітету, і ми вже з цим працюємо. Закликаємо наших європейських партнерів, що прийматимуть Ігри зимової Паралімпіади не допустити, щоб прапор країни-злочинця піднявся над вільним демократичним простором, доки триває агресія.

По-друге, цей випадок яскраво ілюструє підстави того, чому доброчесність і спроможність спортивних організацій діяти автономно останнім часом все частіше викликає сумніви. Сьогодні стало відомо, що колишній член Європарламенту від Великої Британії отримував хабарі за підтримку позицій Росії.

Ця країна, сама ментальність якої базується на зневазі до правил та цінностей, ніколи не шкодувала ресурсів на просування своїх інтересів.

Цікаво, чи побачимо ми колись зізнання в тому, за скільки рублів продали свою совість і олімпійські цінності ті, хто проголосував за відновлення права виправдовувати на спортивних аренах свій злочин, тих, хто щодня вбиває і калічить українців, зокрема жінок та дітей?

І, по-третє, рішення чи брати участь, ми будемо приймати разом, пізніше, в залежності від багатьох обставин. І виходити при прийнятті цього рішення ми будемо виключно з інтересів нашої вільної і єдиної України», – сказав Бідний.

