Дубнюк набрала 16 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу

Дубнюк провела на майданчику 29 хвилин, за які набрала 16 очок та зробила 3 підбирання

У своїй команді за набраними очками Дубнюк поступилась лише американці Джонс

В стартовому турі чемпіонату Польщі «Бохня» вдома дещо несподівано обіграла фіналіста плейоф минулого сезону і переможця Суперкубка Польщі цього сезону «Гожув» 81:76. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Українка Дар'я Дубнюк провела на майданчику 29 хвилин, за які набрала 16 очок (6/13 двоочкові, 1/6 триочкові, 1/2 штрафні), зробила 3 підбирання при 2 фолах та 2 втратах. В своїй команді за набраними очками Дубнюк поступилась лише американці Брінті Джонс (22 очка).

В Австрії «УБІ Грац» вдома поступився «Клостернойбургу» 58:64. Христина Кулєша відіграла 35 хвилин, набрала 16 очок (6/11 двовоочкові, 0/1 триочкові, 4/12 штрафні), зібрала 10 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 1 фолі та 2 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.