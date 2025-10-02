Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Дніпро» не потрапило в основний раунд Кубка Європи ФІБА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Дніпро» не потрапило в основний раунд Кубка Європи ФІБА
Чемпіон України «Дніпро» двічі програв румунській «Короні» Брашов

«Дніпро» припинило боротьбу у єврокубках

«Дніпро» не зіграє у основному раунді Кубка Європи ФІБА. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.
 
Напередодні відбулись матчі-відповіді кваліфікаційного раунду Кубка Європи ФІБА.

Нагадаємо, чемпіон України «Дніпро» двічі програв румунській «Короні» Брашов, в першому матчі з рахунком 69:83  і в другому поступився з рахунком 64:95.

Дніпро зберігав шанси зіграти в основному раунді Кубка Європи ФІБА лише у випадку, якщо загальна різниця -45 виявилась би однією з кращих в порівнянні з іншими парами кваліфікації Кубка Європи ФІБА – серед семи команд, що програли на цій стадії, визначались три «лакі-лузера».

Після завершення всіх матчів кваліфікації Кубка Європи ФІБА показник «Дніпра» виявився найгіршим з семи команд, що зазнали поразок на цій стадії. До основного раунду, як «лакі лузери» пройшли представники Словаччини, Азербайджану та Косово.

  • Прєвідза (Словаччина) -1
  • Абшерон Лайонс (Азербайджан) -1
  • Башкімі (Косово) -17
  • Пярну (Естонія) -20
  • Балкан (Болгарія) -23
  • Віллебрук (Бельгія) -25
  • Дніпро (Україна) -45

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол БК Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нікола Йокіч очолив рейтинг найкращих гравців НБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
Сьогодні, 16:46
В’ячеслав Бобров у Кубку Румунії за «Динамо» відіграв 27 хвилин
Українські баскетболісти за кордоном: Бобров набрав 10 очок, у Антипова дабл-дабл
29 вересня, 12:17
Дніпряни в номінальному домашньому матчі пропустили ривок суперника на старті гри
«Дніпро» припинив боротьбу у Кубку Європи ФІБА
28 вересня, 10:55
«Клуж-Напока» поступився сербському «Стундент Ниш»
«Клуж-Напока» української баскетболістки Космач припинив боротьбу в Єврокубку
26 вересня, 08:30
Рід народився в Баффало та провів 4 сезони в в Національній асоціації студентського спорту (NCAA)
Американський баскетболіст Рід повернувся до складу «Прикарпаття-Говерли»
24 вересня, 13:55
Матео раніше працював в «Реалі», який звільнив його в кінці минулого сезону
Відбір на чемпіонату світу з баскетболу: суперник України визначився з новим тренером
22 вересня, 16:53
Чемпіонат України пройде в два етапи
У Вищій жіночій лізі з баскетболу у новому сезоні зіграють дев'ять команд
18 вересня, 13:50
Карина Панчук минулого сезону в складі «Франківська-Прикарпаття» в 20 матчах набирала 11.3 очка
Перспективна українська баскетболістка перейшла у словацький клуб
16 вересня, 10:50
Лукич провів публічну зустріч із так званим «Президентом федерації баскетболу Донецької народної республіки»
Головний тренер збірної Росії з баскетболу потрапив у базу «Миротворця»
15 вересня, 11:53

Новини

Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном
Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном
«Дніпро» не потрапило в основний раунд Кубка Європи ФІБА
«Дніпро» не потрапило в основний раунд Кубка Європи ФІБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
USA Today перед стартом сезону назвало 25 найкращих гравців НБА
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом
Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua