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    Жан Беленюк задекларував у 2019 році 1,3 мільйона гривень прибутку

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    Жан Беленюк отримав&nbsp;148 866 гривень зарплати народного депутата&nbsp; - Жан Беленюк задекларував у 2019 році 1,3 мільйона гривень прибутку
    Жан Беленюк отримав 148 866 гривень зарплати народного депутата 
    Фото - Instagram Жана Беленюка

    У борця було дев’ять джерел збагачення

    Український борець греко-римського стилю, чемпіон світу і Європи, а з літа минулого року також депутат «Слуги народу» Жан Беленюк задекларував свої доходи за 2019 рік.

    Згідно з поданою річної декларацією, в 2019 році він отримав:

    1) 148 866 гривень зарплати народного депутата і 29 тисяч гривень від партії «Слуги народу»;

    2) 115 226 гривень від Національного олімпійського комітету України;

    3) 161 827 гривень виплат військовослужбовцю від Міністерства оборони України;

    4) 114 789 гривень зарплати і 344 тисяч матеріальної допомоги від установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення»;

    5) 143 460 гривень від управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА;

    6) 18 240 гривень від Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності;

    7) 60 тисяч гривень стипендії від виконкому Кременчуцької міськради;

    8) 150 тисяч гривень за продаж рухомого майна;

    9) 6 840 гривень страхових виплат від ПрАТ «Страхова група «ТАС».

    Загальна сума доходів Беленюка за 2019 рік – 1 мільйон 299 тисяч 710 гривень.

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    Жан Беленюк греко-римська боротьба Укрспортзабезпечення спорт поза політикою
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