Жан Беленюк задекларував у 2019 році 1,3 мільйона гривень прибутку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жан Беленюк отримав 148 866 гривень зарплати народного депутата Фото - Instagram Жана Беленюка

У борця було дев’ять джерел збагачення

Український борець греко-римського стилю, чемпіон світу і Європи, а з літа минулого року також депутат «Слуги народу» Жан Беленюк задекларував свої доходи за 2019 рік.

Згідно з поданою річної декларацією, в 2019 році він отримав:

1) 148 866 гривень зарплати народного депутата і 29 тисяч гривень від партії «Слуги народу»;

2) 115 226 гривень від Національного олімпійського комітету України;

3) 161 827 гривень виплат військовослужбовцю від Міністерства оборони України;

4) 114 789 гривень зарплати і 344 тисяч матеріальної допомоги від установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення»;

5) 143 460 гривень від управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської ОДА;

6) 18 240 гривень від Полтавської обласної школи вищої спортивної майстерності;

7) 60 тисяч гривень стипендії від виконкому Кременчуцької міськради;

8) 150 тисяч гривень за продаж рухомого майна;

9) 6 840 гривень страхових виплат від ПрАТ «Страхова група «ТАС».

Загальна сума доходів Беленюка за 2019 рік – 1 мільйон 299 тисяч 710 гривень.