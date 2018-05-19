В Канзас-Сіті може з'явитися клуб НБА

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В період з 1972 по 1985 роки в Канзас-Сіті вже грала команда «Канзас-Сіті Кінгс»

Сіетл і Канзас-Сіті найважливіші для НБА ринки при розширенні

За словами неназваного працівника Національної Баскетбольної Асоціації, Канзас-Сіті разом з Сіетлом є найбільш вірогідними містами, де в недалекому майбутньому може з'явитися команда НБА.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

«У Канзас-Сіті в якийсь момент з'явиться команда НБА. Чув це від різних джерел. Це питання часу. На мій погляд, Сіетл і Канзас-Сіті найважливіші для НБА ринки при розширенні, коли постане це питання», - заявив співробітник ліги на умовах анонімності.

Варто зазначити, що в період з 1972 по 1985 роки в Канзас-Сіті вже грала команда «Канзас-Сіті Кінгс», що нині відома як «Сакраменто Кінгс».

Раніше повідомлялося, що український захисник словенської «Олімпії» Іссуф Санон отримав запрошення для участі у NBA Global Camp.