В одному з дивізіонів автоперегонів NASCAR виступатиме 16-річна гонщиця

Хейлі Діган проведе сезон у Західному дивізіоні серії NASCAR K&N Pro

Команда Bill McAnally Racing оголосила, що 16-річна Хейлі Діган виступить за неї у сезоні Західного дивізіону серії NASCAR K&N Pro 2018 року. Вона пілотуватиме машину Toyota Camry під номером 19. Хейлі Діган, дочка відомого учасника X-Games Браяна Дігана, має за плечима досвід виступів у гонках по бездоріжжю. Вперше вона вийшла на старт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хейлі Діган

Хейлі Діган проведе сезон у Західному дивізіоні серії NASCAR K&N Pro

Команда Bill McAnally Racing оголосила, що 16-річна Хейлі Діган виступить за неї у сезоні Західного дивізіону серії NASCAR K&N Pro 2018 року.

Вона пілотуватиме машину Toyota Camry під номером 19.

Хейлі Діган, дочка відомого учасника X-Games Браяна Дігана, має за плечима досвід виступів у гонках по бездоріжжю.

Вперше вона вийшла на старт такої гонки у вісім років.

Діган претендуватиме на титул найкращого новачка сезону серії NASCAR K&N Pro. Вона проведе повноцінну програму у Західному дивізіоні з 15-ти етапів, а також виступить на окремих етапах Східного дивізіону.

Діган була включена у програму NASCAR Next, мета якої – визначити найбільш здібних молодих зірок, що мають потенціал пробитися у підсумку у Кубок, головний дивізіон NASCAR.

Діган уже провела тести з Bill McAnally та готова до дебюту в першості.

Джерело: ua.motorsport.com