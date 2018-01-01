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    В одному з дивізіонів автоперегонів NASCAR виступатиме 16-річна гонщиця

    Хейлі Діган проведе сезон у Західному дивізіоні серії NASCAR K&N Pro
    Команда Bill McAnally Racing оголосила, що 16-річна Хейлі Діган виступить за неї у сезоні Західного дивізіону серії NASCAR K&N Pro 2018 року. Вона пілотуватиме машину Toyota Camry під номером 19. Хейлі Діган, дочка відомого учасника X-Games Браяна Дігана, має за плечима досвід виступів у гонках по бездоріжжю. Вперше вона вийшла на старт
    • Сьогодні, 12:52
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    Хейлі Діган
    Хейлі Діган

    Хейлі Діган проведе сезон у Західному дивізіоні серії NASCAR K&N Pro

    Команда Bill McAnally Racing оголосила, що 16-річна Хейлі Діган виступить за неї у сезоні Західного дивізіону серії NASCAR K&N Pro 2018 року.

    Вона пілотуватиме машину Toyota Camry під номером 19.

    Хейлі Діган, дочка відомого учасника X-Games Браяна Дігана, має за плечима досвід виступів у гонках по бездоріжжю.

    Вперше вона вийшла на старт такої гонки у вісім років.

    Діган претендуватиме на титул найкращого новачка сезону серії NASCAR K&N Pro. Вона проведе повноцінну програму у Західному дивізіоні з 15-ти етапів, а також виступить на окремих етапах Східного дивізіону.

    Діган була включена у програму NASCAR Next, мета якої – визначити найбільш здібних молодих зірок, що мають потенціал пробитися у підсумку у Кубок, головний дивізіон NASCAR.

    Діган уже провела тести з Bill McAnally та готова до дебюту в першості.

    Джерело: ua.motorsport.com

    Автоспорт
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