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    В «Олімпіку» пояснили причину, по якій вирішили дозаявити президента клубу

    • Сьогодні, 21:46
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    Владислав Гельзін
    Владислав Гельзін

    Таким чином Гельзін хоче підтримати футболістів

    Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін був дозаявлений на заключні тури чемпіонату України з метою підтримати футболістів.

    Про це повідомили в прес-службі донецького клубу.

    «На сайті Прем'єр-ліги України можете знайти ім'я президента «Олімпіка» в заявці команди. Ми його дозаявили. Тим самим президент хоче підтримати хлопців у вирішальних матчах на фініші чемпіонату», - йдеться у повідомлені.

    Нагадаємо, від зони перехідних матчів «Олімпік» відокремлюють всього три очки.

    Команда не перемагає вже протягом шести турів.

    Також повідомлялося, що вже літа буде розглядатися варіант злиття «Олімпіка» з «Десною».

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