В «Олімпіку» пояснили причину, по якій вирішили дозаявити президента клубу

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Владислав Гельзін

Таким чином Гельзін хоче підтримати футболістів

Президент «Олімпіка» Владислав Гельзін був дозаявлений на заключні тури чемпіонату України з метою підтримати футболістів.

Про це повідомили в прес-службі донецького клубу.

«На сайті Прем'єр-ліги України можете знайти ім'я президента «Олімпіка» в заявці команди. Ми його дозаявили. Тим самим президент хоче підтримати хлопців у вирішальних матчах на фініші чемпіонату», - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, від зони перехідних матчів «Олімпік» відокремлюють всього три очки.

Команда не перемагає вже протягом шести турів.

Також повідомлялося, що вже літа буде розглядатися варіант злиття «Олімпіка» з «Десною».