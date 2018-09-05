В УЄФА наголосили, що форма збірної України прийнята відповідно до правил з екіпірування команд



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Фото: ФФУ

Союз європейських футбольних асоціацій виступив з офіційною заявою щодо нової форми збірної України

В УЄФА прокоментували нову форму української збірної, на якій з'явилося гасло «Слава Україні».

Як відомо, у Російському футбольному союзі (РФС) вже встигли поскаржитися у ФІФА й УЄФА на напис «Слава Україні!» на футболках української збірної з футболу.

На запит телеканалу RT (Russia Today) в Союзі європейських футбольних асоціацій відповіли, що даний комплект форми був прийнятий відповідно до правил УЄФА з екіпірування команд за 2018 рік і відповідно до третього розділу «ідентифікація команди».

Як відомо, українська збірна презентувала новий дизайн форми.

Крім традиційних жовтих і синіх кольорів, з'явився й третій комплект – білий.

Причому на зворотному боці всіх футболок є гасло: «Слава Україні!».