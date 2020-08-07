  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні близькі до зникнення ще два професійних клуби

    • Розсилка
    Два роки тому до Берислава з європейськими кубками і у вишиванці приїздив сам президент УАФ Андрій Павелко. На фото він з тренером&nbsp;&laquo;Таврії&raquo; Сергієм Шевченком - В Україні близькі до зникнення ще два професійних клуби
    Два роки тому до Берислава з європейськими кубками і у вишиванці приїздив сам президент УАФ Андрій Павелко. На фото він з тренером «Таврії» Сергієм Шевченком
    Світлина - ФК «Таврія»

    Особливо сумна ситуація з сімферопольською «Таврією», яка вимушено квартирується в бериславі на Херсонщині

    «Таврія» і «Калуш» ще не починали підготовку до нового сезону і можуть зникнути з футбольної карти України.

    Про проблеми розповіли головні тренери цих команд.

    «На початку березня ми брали участь у розіграші відкритого Кубка Федерації футболу АР Крим у Херсоні. Незабаром стало відомо, що чемпіонат припинений, але оскільки коштів для функціонування команди немає, ми опинилися біля розбитого корита», - сказав головний тренер «Таврії» Сергій Шевченко у коментарі Meta Ratings.

    «Найгірше – невизначеність. Я не в курсі, буде в Калуші команда чи ні: клубне керівництво на телефонні дзвінки не відповідає, а представники обласної асоціації футболу просто не володіють інформацією», - зазначив головний тренер «Калуша» Степан Матвіїв.

    Більшість гравців «Калуша» отримали статус вільних агентів.

    Перший етап Кубка України-2020/2021 відбудеться 25-26 серпня. У ньому зіграють представники другої та першої ліг, а також аматорські клуби.

     Читайте також: УЄФА визначилася з жорсткою системою санкцій в умовах пандемії
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Калуш» ФК «Таврія» (Сімферополь) Сергій Шевченко Друга ліга Степан Матвіїв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ