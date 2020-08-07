В Україні близькі до зникнення ще два професійних клуби



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Два роки тому до Берислава з європейськими кубками і у вишиванці приїздив сам президент УАФ Андрій Павелко. На фото він з тренером «Таврії» Сергієм Шевченком Світлина - ФК «Таврія»

Особливо сумна ситуація з сімферопольською «Таврією», яка вимушено квартирується в бериславі на Херсонщині

«Таврія» і «Калуш» ще не починали підготовку до нового сезону і можуть зникнути з футбольної карти України.

Про проблеми розповіли головні тренери цих команд.

«На початку березня ми брали участь у розіграші відкритого Кубка Федерації футболу АР Крим у Херсоні. Незабаром стало відомо, що чемпіонат припинений, але оскільки коштів для функціонування команди немає, ми опинилися біля розбитого корита», - сказав головний тренер «Таврії» Сергій Шевченко у коментарі Meta Ratings.

«Найгірше – невизначеність. Я не в курсі, буде в Калуші команда чи ні: клубне керівництво на телефонні дзвінки не відповідає, а представники обласної асоціації футболу просто не володіють інформацією», - зазначив головний тренер «Калуша» Степан Матвіїв.

Більшість гравців «Калуша» отримали статус вільних агентів.

Перший етап Кубка України-2020/2021 відбудеться 25-26 серпня. У ньому зіграють представники другої та першої ліг, а також аматорські клуби.

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