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    Камбек «Вереса» і сенсація в Херсоні. Стартував Кубок України з футболу

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    Футболісти &laquo;Вереса&raquo; присвятили перемогу над&nbsp;&laquo;Нивою&raquo; травмованому Віталієві Тимофієнку - Камбек «Вереса» і сенсація в Херсоні. Стартував Кубок України з футболу
    Футболісти «Вереса» присвятили перемогу над «Нивою» травмованому Віталієві Тимофієнку
    ФК «Верес»

    Перші матчі вийшли доволі бойовими

    Сьогодні, 20 серпня, стартував розіграш Кубка України-2019/2020. На першій стадії грали колективи другої та аматорської ліг. Найцікавішою виявилася зустріч у Млинові, де рівненський «Верес», поступаючись по ходу поєдинку, вирвав на заключних секундах перемогу в тернопільської «Ниви». Також цікавим було дербі між «Поділлям» і «Поліссям». Його виграли з мінімальною перевагою подоляни. А ось переможець аматорського Кубка України – «Авангард» із Бзова на Київщині – поступився 0:2 команді з Харківщини «Вовчанськ», пропустивши на 115-й і 120-й хвилинах додаткового часу.

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    Найбільшою ж сенсацією став результат матчу в Херсоні, де місцевий «Кристал» поступився в серії пенальті «Діназу» з Вишгорода.

    Кубок України. Перший попередній етап

     «Енергія» (Нова Каховка) — «Буковина» (Чернівці) — 1:4

    Голи: Бочак (60) — Крашневський (5,44), Сантрапинських (24), Палагнюк (71)

    «Гірник» (Кривий Ріг) — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 0:1

    Гол: Волк (26, з пенальті)

    «Таврія Сімферополь» — «Реал Фарма» (Одеса) — 5:0

    Голи: Макарченко (11, 40), Добровольський (12), Біжко (23), Шарабура (78, з пенальті)

    «Верес» (Рівне) — «Нива» (Тернопіль) — 2:1 (1:1)

    Голи: Яременко (17), Солдат (90+1) — Скакун (20)

    «Поділля» (Хмельницький) — «Полісся» (Житомир) — 1:0

    Гол: Зуєвич (13)

    «Нива» (Вінниця) — ФК «Нікополь» — 5:1

    Голи: Калітов (15), Маляренко (26, 57, 70), Подкуйко (90) — Молочко (4)

    «Калуш» — «ВПК-Агро» (Магдалинівка) — 1:0

    Гол: Горбаченко (32)

    «Кристал» (Херсон) — «Діназ» (Вишгород) — 1:1, по пенальті — 2:4

    Голи: Барладим (42) – Д. Прима (90)

    «Альянс» (Липова Долина) — «Ужгород» — 2:0

    Голи: Дугієнко (10), В. Шарай (51)

    «Авангард» (Бзів) — «Вовчанськ» — 0:2 д.ч.

    Матчі другого попереднього етапу відбудуться 27 серпня.

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    Кубок України ФК Верес ФК Нива (Тернопіль) ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Вовчанськ» ФК «Діназ» (Вишгород) ФК «Калуш» ФК «Нива» (Вінниця) ФК «Поділля» ФК «Полісся» ФК «Буковина» ФК «Таврія» (Сімферополь) ФК «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка)
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