Камбек «Вереса» і сенсація в Херсоні. Стартував Кубок України з футболу
Перші матчі вийшли доволі бойовими
Сьогодні, 20 серпня, стартував розіграш Кубка України-2019/2020. На першій стадії грали колективи другої та аматорської ліг. Найцікавішою виявилася зустріч у Млинові, де рівненський «Верес», поступаючись по ходу поєдинку, вирвав на заключних секундах перемогу в тернопільської «Ниви». Також цікавим було дербі між «Поділлям» і «Поліссям». Його виграли з мінімальною перевагою подоляни. А ось переможець аматорського Кубка України – «Авангард» із Бзова на Київщині – поступився 0:2 команді з Харківщини «Вовчанськ», пропустивши на 115-й і 120-й хвилинах додаткового часу.
Найбільшою ж сенсацією став результат матчу в Херсоні, де місцевий «Кристал» поступився в серії пенальті «Діназу» з Вишгорода.
Кубок України. Перший попередній етап
«Енергія» (Нова Каховка) — «Буковина» (Чернівці) — 1:4
Голи: Бочак (60) — Крашневський (5,44), Сантрапинських (24), Палагнюк (71)
«Гірник» (Кривий Ріг) — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 0:1
Гол: Волк (26, з пенальті)
«Таврія Сімферополь» — «Реал Фарма» (Одеса) — 5:0
Голи: Макарченко (11, 40), Добровольський (12), Біжко (23), Шарабура (78, з пенальті)
«Верес» (Рівне) — «Нива» (Тернопіль) — 2:1 (1:1)
Голи: Яременко (17), Солдат (90+1) — Скакун (20)
«Поділля» (Хмельницький) — «Полісся» (Житомир) — 1:0
Гол: Зуєвич (13)
«Нива» (Вінниця) — ФК «Нікополь» — 5:1
Голи: Калітов (15), Маляренко (26, 57, 70), Подкуйко (90) — Молочко (4)
«Калуш» — «ВПК-Агро» (Магдалинівка) — 1:0
Гол: Горбаченко (32)
«Кристал» (Херсон) — «Діназ» (Вишгород) — 1:1, по пенальті — 2:4
Голи: Барладим (42) – Д. Прима (90)
«Альянс» (Липова Долина) — «Ужгород» — 2:0
Голи: Дугієнко (10), В. Шарай (51)
«Авангард» (Бзів) — «Вовчанськ» — 0:2 д.ч.
Матчі другого попереднього етапу відбудуться 27 серпня.