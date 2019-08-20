Камбек «Вереса» і сенсація в Херсоні. Стартував Кубок України з футболу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Футболісти «Вереса» присвятили перемогу над «Нивою» травмованому Віталієві Тимофієнку ФК «Верес»

Перші матчі вийшли доволі бойовими

Сьогодні, 20 серпня, стартував розіграш Кубка України-2019/2020. На першій стадії грали колективи другої та аматорської ліг. Найцікавішою виявилася зустріч у Млинові, де рівненський «Верес», поступаючись по ходу поєдинку, вирвав на заключних секундах перемогу в тернопільської «Ниви». Також цікавим було дербі між «Поділлям» і «Поліссям». Його виграли з мінімальною перевагою подоляни. А ось переможець аматорського Кубка України – «Авангард» із Бзова на Київщині – поступився 0:2 команді з Харківщини «Вовчанськ», пропустивши на 115-й і 120-й хвилинах додаткового часу.

Найбільшою ж сенсацією став результат матчу в Херсоні, де місцевий «Кристал» поступився в серії пенальті «Діназу» з Вишгорода.

Кубок України. Перший попередній етап

«Енергія» (Нова Каховка) — «Буковина» (Чернівці) — 1:4

Голи: Бочак (60) — Крашневський (5,44), Сантрапинських (24), Палагнюк (71)

«Гірник» (Кривий Ріг) — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 0:1

Гол: Волк (26, з пенальті)

«Таврія Сімферополь» — «Реал Фарма» (Одеса) — 5:0

Голи: Макарченко (11, 40), Добровольський (12), Біжко (23), Шарабура (78, з пенальті)

«Верес» (Рівне) — «Нива» (Тернопіль) — 2:1 (1:1)

Голи: Яременко (17), Солдат (90+1) — Скакун (20)

«Поділля» (Хмельницький) — «Полісся» (Житомир) — 1:0

Гол: Зуєвич (13)

«Нива» (Вінниця) — ФК «Нікополь» — 5:1

Голи: Калітов (15), Маляренко (26, 57, 70), Подкуйко (90) — Молочко (4)

«Калуш» — «ВПК-Агро» (Магдалинівка) — 1:0

Гол: Горбаченко (32)

«Кристал» (Херсон) — «Діназ» (Вишгород) — 1:1, по пенальті — 2:4

Голи: Барладим (42) – Д. Прима (90)

«Альянс» (Липова Долина) — «Ужгород» — 2:0

Голи: Дугієнко (10), В. Шарай (51)

«Авангард» (Бзів) — «Вовчанськ» — 0:2 д.ч.

Матчі другого попереднього етапу відбудуться 27 серпня.