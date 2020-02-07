В Україні відкрили першу арену для виду, який пропонувала не фінансувати членкиня олімпійського комітету



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Сергій Бубка перерізав стрічку і випробував лід НОК України

Стрічку урочисто перерізав президент НОК Сергій Бубка

5 лютого у столичному торговому центрі «Dream Town» відбулася визначна подія в історії розвитку вітчизняних зимових видів спорту – відкриття першої в Україні спеціалізованої арени для кьорлінгу.

Символічну стрічку перерізали президент Національного олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон Сергій Бубка та президент Федерації кьорлінгу в Україні, член виконкому НОК Олексій Перевезенцев.

«Дуже приємно взяти участь в сьогоднішньому чудовому заході, адже вперше в Україні відкривається спеціалізована арена зі справжнім кьорлінговим льодом. Переконаний, що ця подія дозволить українському кьорлінгу вийти на новий рівень розвитку», - відзначив в очільник НОК на початку урочистої церемонії.

Слова Сергія Назаровича вочевидь тішили вуха присутніх, але трохи розбігалися з позицією, яку під час нещодавніх слухань з питань реформи спортивної галузі в Міністерстві культури, молоді і спорту озвучила членкиня виконавчого комітету НОК, олімпійська призерка з академічного веслування Ніна Уманець. Там Ніна Дмитрівна щиро обурювалася, навіщо держава виділяє кьорлінгу фінансування розміром 1,7 мільйона гривень на рік.

Цікаво, що серед гостей був присутній і президент Федерації хокею України, колишній головний податківець держави Анатолій Брезвін. Виходить, заходи дружніх федерацій цьому чиновникові цікавіші від тих, в яких він мав би брати участь згідно з функціональними обов’язками. Боротьбу за спорткомплекс «Авангард» у Києві, який багато років вважався храмом українського хокею, а зараз ризикує відійти у володіння організації «Бабин Яр», пан Брезвін рішуче ігнорує.