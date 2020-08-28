У світі від коронавірусу вже вилікувалося понад 17 млн людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За останню добу у світі Covid-19 виявили у 271 тисячі осіб

Загалом від ускладнень через коронавірус померло 835 тисяч людей

У світі з зареєстрованих 24,6 мільйонів хворих на коронавірус вилікувались вже 17 мільйонів. Такі дані оприлюднив сайт Worldometers.

Загалом від ускладнень через коронавірус померло 835 тисяч людей. Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків.

За останню добу Covid-19 виявили у 271 тисячі осіб,. Зокрема в Індії захворіли майже 77 тисяч осіб, в США – 46 тисяч, у Бразилії – 42 тисячі, в Аргентині – 10 тисяч, у Колумбії – 9,7 тисяч, у Перу – 8,6 тисяч, у Франції – 6 тисяч.

Цього ж дня померли 6032 хворих.

До слова, в Україні станом на ранок 27 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1974 людини, це на 305 людини більше, ніж учора (1 670). Загалом від початку пандемії одужало 54 217 людей, за минулу добу 763 особи (вчора 346). Померло від початку епідемії 2 403 людини, за добу – 49 (вчора 36). Від початку пандемії захворіли 112 059 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 112059

Хворіють 55439

Одужали 54217

Померли 2403

Копіювати код для вставки

26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.