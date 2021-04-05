Помер знаменитий коментатор боксу Володимир Гендлін

Майстер мікрофону переніс дві операції на серці й заразився коронавірусом

Телевізійний коментатор Володимир Гендлін, який спеціалізувався на програмах про бокс, помер на 85-му році життя. Про це повідомив його син.

«Батько помер. Це сталося через пневмонію. Я так розумію, що це пов'язано з коронавірусом», – розповів Володимир Гендлін-молодший.

Володимир Гендлін-старший до телевізійної кар'єри сам займався боксом, отримавши звання майстра спорту. На любительському рингу він провів 51 бій, в яких здобув 50 перемог.

Він часто коментував боксерські поєдинки за участю українських боксерів, зокрема братів Віталія та Володимира Кличків.

9 березня у Гендліна стався інфаркт. Він переніс дві операції. Коли виписався з лікарні, відчув себе погано. Тести на коронавірус були негативні. Але 26 березня лікарі «швидкої» встановили наявність антитіл і зробили висновок, що пацієнт переніс COVID-19, якого не помітив. Захворювання дало ускладнення у вигляді пневмонії 4 квітня коментатора підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Володимир Гендлін працював дитячим тренером з боксу у Кисловодську, телевізійним журналістом, експертом, у тому числі на телеканалі «Інтер».