  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Помер знаменитий коментатор боксу Володимир Гендлін

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Гендлін став зіркою боксу, працюючи з мікрофоном - Помер знаменитий коментатор боксу Володимир Гендлін
    Володимир Гендлін став зіркою боксу, працюючи з мікрофоном
    Фото з відкритих джерел

    Майстер мікрофону переніс дві операції на серці й заразився коронавірусом

    Телевізійний коментатор Володимир Гендлін, який спеціалізувався на програмах про бокс, помер на 85-му році життя. Про це повідомив його син.

    «Батько помер. Це сталося через пневмонію. Я так розумію, що це пов'язано з коронавірусом», – розповів Володимир Гендлін-молодший.

    Володимир Гендлін-старший до телевізійної кар'єри сам займався боксом, отримавши звання майстра спорту. На любительському рингу він провів 51 бій, в яких здобув 50 перемог.

    Він часто коментував боксерські поєдинки за участю українських боксерів, зокрема братів Віталія та Володимира Кличків.

    9 березня у Гендліна стався інфаркт. Він переніс дві операції. Коли виписався з лікарні, відчув себе погано. Тести на коронавірус були негативні. Але 26 березня лікарі «швидкої» встановили наявність антитіл і зробили висновок, що пацієнт переніс COVID-19, якого не помітив. Захворювання дало ускладнення у вигляді пневмонії 4 квітня коментатора підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

    Володимир Гендлін працював дитячим тренером з боксу у Кисловодську, телевізійним журналістом, експертом, у тому числі на телеканалі «Інтер».

    Читайте також:

    Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко бокс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies