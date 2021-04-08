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    Від чемпіонату Європи з футболу відмовляється ще одна країна

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    На стадіон в Більбао не пускають глядачів - Від чемпіонату Європи з футболу відмовляється ще одна країна
    На стадіон в Більбао не пускають глядачів
    Фото з відкритих джерел

    Іспанія не може гарантувати, що матчі в Більбао пройдуть з гладачами

    Не пройшло й доби, як Більбао заявив про готовніть пустити певну кількість глядачів на матчі чемпіонату Європи, як Іспанська федерація футболу заявила, що вважає неможливим присутність глядачів на матчах в місці через санітарні умови, встановлені урядом регіону.

    «Вимогу про вакцинацію 60 відсотків населення в Більбао і решти Іспанії до 14 червня неможливо виконати і, отже, матчі мають пройти при порожніх трибунах», – йдеться в заяві федерації.

    Відзначається, що федерація не буде нести відповідальність за рішення, яке прийме УЄФА після аналізу цього документа, оскільки оргкомітет Євро був повідомлений про це.

    Стадіон «Сан-Мамес» в Більбао повинен прийняти матчі групи Е: Іспанія – Швеція, Іспанія – Польща і Словаччина – Іспанія. Також там має пройти гра 1/8 фіналу турніру.

    Раніше з Дубліна також повідомили, що там не можуть гарантувати присутність глядачів на матчах Євро-2020.

    УЄФА прийме остаточне рішення по Ірландії та Іспанії ближче до 19 квітня. Поки в організації будуть шукати можливі альтернативи.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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