Від чемпіонату Європи з футболу відмовляється ще одна країна

На стадіон в Більбао не пускають глядачів

Іспанія не може гарантувати, що матчі в Більбао пройдуть з гладачами

Не пройшло й доби, як Більбао заявив про готовніть пустити певну кількість глядачів на матчі чемпіонату Європи, як Іспанська федерація футболу заявила, що вважає неможливим присутність глядачів на матчах в місці через санітарні умови, встановлені урядом регіону.

«Вимогу про вакцинацію 60 відсотків населення в Більбао і решти Іспанії до 14 червня неможливо виконати і, отже, матчі мають пройти при порожніх трибунах», – йдеться в заяві федерації.

Відзначається, що федерація не буде нести відповідальність за рішення, яке прийме УЄФА після аналізу цього документа, оскільки оргкомітет Євро був повідомлений про це.

Стадіон «Сан-Мамес» в Більбао повинен прийняти матчі групи Е: Іспанія – Швеція, Іспанія – Польща і Словаччина – Іспанія. Також там має пройти гра 1/8 фіналу турніру.

Раніше з Дубліна також повідомили, що там не можуть гарантувати присутність глядачів на матчах Євро-2020.

УЄФА прийме остаточне рішення по Ірландії та Іспанії ближче до 19 квітня. Поки в організації будуть шукати можливі альтернативи.



