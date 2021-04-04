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    Чемпіон світу з боксу у вазі Ломаченка змусив претендента завершити кар’єру (відео)

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    Джамел Харрінг боксує заради виховання п'яти дітей - Чемпіон світу з боксу у вазі Ломаченка змусив претендента завершити кар’єру (відео)
    Джамел Харрінг боксує заради виховання п'яти дітей
    Фото з відкритих джерел

    Американець Херінг захистив титул WBO у поєдинку з колишнім володарем поясів у двох категоріях Фремптоном

    Британський боксер Карл Фремптон завершив професіональну кар’єру після титульного поєдинку у легкій вазі проти Джамела Херрінга. Бій за чемпіонський пояс відбувся в Дубаї і завершився достроковою перемогою американського боксера.

    Херрінг в п'ятому і шостому раундах відправляв іменитого суперника в нокдаун, а за хвилину з невеликим до закінчення шостої трихвилинки після серії нищівних ударів американця кут уродженця Північної Ірландії Фремптона викинув у ринг білий рушник.

    Херрінг відсвяткував сьому поспіль перемогу і захистив свій титул. А Фремптон не зумів стати чемпіоном світу в трьох дивізіонах і після поєдинку оголосив про завершення кар'єри.

    «Я сказав собі, що піду, якщо програю, – наводить слова Фремптона boxingscene. – Я трохи неправильно жив. Пропустив час, коли дорослішали діти. Тому хочу присвятити життя своїй сім'ї».

    Цим поясом чемпіона раніше володів Василь Ломаченко.

    34-річний Фремптон був чемпіоном світу IBF (2014-2016 роки) і WBA (2016 й) у другій найлегшій вазі. У напівлегкій вазі Карл завоював титул чемпіон світу за версією WBA (2016-2017 роки). 2016 року був визнаний боксером року за версією журналу The Ring.

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      Теги: бокс WBO
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