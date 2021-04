Чемпіон світу з боксу у вазі Ломаченка змусив претендента завершити кар’єру (відео)

Британський боксер Карл Фремптон завершив професіональну кар’єру після титульного поєдинку у легкій вазі проти Джамела Херрінга. Бій за чемпіонський пояс відбувся в Дубаї і завершився достроковою перемогою американського боксера.

Херрінг в п'ятому і шостому раундах відправляв іменитого суперника в нокдаун, а за хвилину з невеликим до закінчення шостої трихвилинки після серії нищівних ударів американця кут уродженця Північної Ірландії Фремптона викинув у ринг білий рушник.

AND STILL! @JamelHerring stopped Carl Frampton in the 6th round to retain his WBO junior lightweight title. #HerringFrampton pic.twitter.com/14zd7vwd3b