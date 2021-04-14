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    Естафету олімпійського вогню прибрали з вулиць. Мешканці Японії проти проведення Ігор

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    Майже 40% японців проти проведення Олімпіади - Естафету олімпійського вогню прибрали з вулиць. Мешканці Японії проти проведення Ігор
    Майже 40% японців проти проведення Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Країна закрита для туристів, але епідемія коронавірусу в країні не вщухає

    Японія закрила кордони для іноземних туристів, заборонила іноземцям відвідувати спортивні арени, але ситуація з коронавірусом у країні не стабілізувалася. Мешканці налякані, про що свідчать результати опитування, яке провела інформагенція Kyodo. За його результатами стало відомо, що 39,2% опитаних виступають за скасування Олімпіади, 32,8% – за її перенесення, 24,5% жителів Японії хочуть, щоб Ігри відбулися.

    Тим часом губернатор префектури Ехіме Токіхіро Накамура оголосив про заборону проведення естафети олімпійського вогню в місті Мацуяма на дорогах загального користування.

    «Ми прийняли рішення відмовитися від проведення естафети олімпійського вогню в місті Мацуяма на звичайних дорогах. Ми приносимо свої вибачення мешканцям міста. В першу чергу ми виходимо із ситуації з коронавірусом і побоювань з приводу навантаження на медичну систему», – сказав Накамура.

    Естафета олімпійського вогню вперше в історії проходить без глядачів.

    Ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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    Теги: Олімпіада-2020
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