Естафету олімпійського вогню прибрали з вулиць. Мешканці Японії проти проведення Ігор

Країна закрита для туристів, але епідемія коронавірусу в країні не вщухає

Японія закрила кордони для іноземних туристів, заборонила іноземцям відвідувати спортивні арени, але ситуація з коронавірусом у країні не стабілізувалася. Мешканці налякані, про що свідчать результати опитування, яке провела інформагенція Kyodo. За його результатами стало відомо, що 39,2% опитаних виступають за скасування Олімпіади, 32,8% – за її перенесення, 24,5% жителів Японії хочуть, щоб Ігри відбулися.

Тим часом губернатор префектури Ехіме Токіхіро Накамура оголосив про заборону проведення естафети олімпійського вогню в місті Мацуяма на дорогах загального користування.

«Ми прийняли рішення відмовитися від проведення естафети олімпійського вогню в місті Мацуяма на звичайних дорогах. Ми приносимо свої вибачення мешканцям міста. В першу чергу ми виходимо із ситуації з коронавірусом і побоювань з приводу навантаження на медичну систему», – сказав Накамура.

Естафета олімпійського вогню вперше в історії проходить без глядачів.

Ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.