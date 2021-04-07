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    В Японії через коронавірус відмінили етап естафети олімпійського вогню

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    Етап естафети олімпійського вогню в Осаці відмінили - В Японії через коронавірус відмінили етап естафети олімпійського вогню
    Етап естафети олімпійського вогню в Осаці відмінили
    Фото з відкритих джерел

    В Осаці залишилося в лікарнях 30% вільних місць

    Етап естафети олімпійського вогню в Осаці скасований через коронавирус. Про це повідомив губернатор Хірофумі Йосімура.

    Етап естафети в Осаці мав пройти 13 і 14 квітня, проте скасований через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом в префектурі.

    У лікарнях Осаки залишилося вільними лише 30% місць, а 6 квітня було зафіксовано 850 випадків зараження коронавірусом. У зв'язку з цим прийнято рішення скасувати масові заходи.

    Естафета олімпійського вогню запам'яталася тим, що факел вже кілька разів гаснув прямо під час офіційних заходів. Перший етап урочистості стартував 25 березня в Фукусімі.

    Шлях олімпійського вогню запланований по всім 859 муніципалітетам країни та забере 121 день. XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня в Токіо.

    Головний спортивний турнір мав пройти минулого літа, але був перенесений через всесвітньої пандемії коронавирусу.

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      Теги: Олімпіада-2020
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