В Японії через коронавірус відмінили етап естафети олімпійського вогню

В Осаці залишилося в лікарнях 30% вільних місць

Етап естафети олімпійського вогню в Осаці скасований через коронавирус. Про це повідомив губернатор Хірофумі Йосімура.

Етап естафети в Осаці мав пройти 13 і 14 квітня, проте скасований через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом в префектурі.

У лікарнях Осаки залишилося вільними лише 30% місць, а 6 квітня було зафіксовано 850 випадків зараження коронавірусом. У зв'язку з цим прийнято рішення скасувати масові заходи.

Естафета олімпійського вогню запам'яталася тим, що факел вже кілька разів гаснув прямо під час офіційних заходів. Перший етап урочистості стартував 25 березня в Фукусімі.

Шлях олімпійського вогню запланований по всім 859 муніципалітетам країни та забере 121 день. XXXII літні Олімпійські ігри пройдуть з 23 липня по 8 серпня в Токіо.

Головний спортивний турнір мав пройти минулого літа, але був перенесений через всесвітньої пандемії коронавирусу.