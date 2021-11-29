Через новий штам коронавірусу скасували зимову Універсіаду

Студентські змагання не можуть провести другий рік

Зимова Універсіада, яка мала відбутися в Цюріху в грудні цього року, не відбудеться. Змагання були заплановані на 2019 рік, але спочатку їх перенесли на січень поточного року, потім на грудень, і в підсумку вирішили не проводити взагалі. Відповідне рішення організатори ухвалили через появу нового штаму коронавірусу «омікрон». Про це повідомляє Inside the Game.

«Нам шкода, що ми не зможемо провести цей грандіозний захід. Хочемо подякувати всім, хто так багато працював та інвестував у нашу ідею.

Ми переконані, що кампанія «Люцерн-2021» залишить довгострокову спадщину швейцарському спорту. Навіть попри скасування самих змагань.

Наприклад, у зв'язку із зимовою Універсіадою було започатковано та реалізовано майже 50 різних проєктів у найрізноманітніших галузях», – заявив голова федерації студентського спорту Швейцарії Майк Курт.