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    Вайлдер не збирається завершувати кар’єру після важкої поразки від Ф’юрі

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    Деонтей Вайлдер продовжить боксерську кар'єру - Вайлдер не збирається завершувати кар’єру після важкої поразки від Ф’юрі
    Деонтей Вайлдер продовжить боксерську кар'єру
    Фото з відкритих джерел

    Колишній чемпіон світу з боксу залікує травми і кине виклик провідним боксерам

    Деонтей Вайлдер, який зазнав поразки в бою-реванші з Тайсоном Ф’юрі за титул чемпіона світу за версією WBC, завершувати кар’єру не буде. Про це заявив Малік Скотт, який тренує колишнього чемпіона світу.

    «Так, Деонтей вже забезпечив сім'ї фінансову стабільність, йому не потрібно битися заради заробітку. Але завершення кар'єри не входить в плани Вайлдера, це не обговорювалося. Він заслуговує нових поєдинків на найвищому рівні. І він кине виклик провідним боксерам, коли відновиться.

    Деонтей був чудовий в бою з Ф'юрі, але Тайсон виявився ще сильнішим – це був прекрасний вечір для важкої ваги. Потрібно віддати належне Ф'юрі, у нього міцне підборіддя і він відмінно піднімається. Тайсон – легенда важкої ваги, як і Вайлдер», – наводить слова Скотта Reuters.

    35-річний Вайлдер програв Ф'юрі вдруге поспіль – обидва рази його нокаутували.

    Раніше Вайлдер зламав руку в поєдинку з Ф’юрі.

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    Теги: бокс Діонтей Вайлдер
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    Вайлдер не збирається завершувати кар’єру після важкої поразки від Ф’юрі