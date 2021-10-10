З’явилося відео всіх нокдаунів і нокауту в бою Ф’юрі – Вайлдер

Боксери провели, ймовірно, найяскравіший поєдинок в історії

Третій бій між чемпіоном світу WBC Тайсоном Ф’юрі та претендентом Деонтеєм Вайлдером, не виключено, визнають найвидовищнішим в історії. Чотири нокдауни вже на початку поєдинку не зломили боксерів. Вони трималися до 11 раунду. Сил більше залишилося в Тайсона, який здобув перемогу нокаутом.

Після поєдинку Вайлдера відвезли до лікарні, але здається, в нього все буде гаразд.

Тайсон Ф’юрі став потенційним суперником Олександра Усика, який володіє іншими поясами боксерських організацій. Навесні українець зустрінеться з Ентоні Джошуа, який активував опцію про реванш.