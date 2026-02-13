Головна Спорт Новини
Вболівальник, який 16 років переховувався від поліції, був заарештований на Олімпіаді

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Вболівальник, який 16 років переховувався від поліції, був заарештований на Олімпіаді
У 2010 році суд в Італії видав ордер на арешт словацького вболівальника за звинуваченням у крадіжках

Заарештованому чоловіку загрожує 11 місяців та 7 днів тюремного ув'язнення

Італійська поліція заарештувала вболівальника, який приїхав до Мілана на Олімпіаду, щоб підтримати збірну Словаччини з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ANSA.

У 2010 році суд в Італії видав ордер на арешт цієї людини за звинуваченням у крадіжках у комерційних установах. Його вистежили після повідомлення з готелю. Заарештованому загрожує 11 місяців та 7 днів тюремного ув'язнення за майнові злочини. Його доправили до в'язниці Сан-Вітторе.

Перший матч на олімпійському турнірі у Мілані збірна Словаччини провела 11 лютого 2026 року. У ньому команда з рахунком 4:1 перемогла суперників із Фінляндії.

Наступну гру словаки проведуть 13 лютого 2026 року проти збірної Італії.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що у сьомий день Олімпіади 2026 буде розіграно сім комплектів нагород

Теги: хокей Олімпіада олімпійські ігри

