Титулована скелетоністка звинуватила Канаду у махінаціях, які завадили їй потрапити на Олімпіаду

Кеті Юлендер: Мій друг, з яким ми товаришуємо 20 років, просто забив цвях у мою труну

Чемпіонка світу зі скелетону американка Кеті Юлендер звинуватила Канаду у зриві відбіркових змагань на Олімпіаду-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian

Минулими вихідними у Лейк-Плесіді проходили етапи Північноамериканського Кубка зі скелетону – останнього етапу відбору на Олімпіаду-2026.

На турнір було заявлено шість канадських спортсменок, але перед змаганнями чотири з них знялися зі змагань.

Юлендер упевнена, що тренер збірної Канади Джо Чекіні зробив це навмисно, щоб дві канадські спортсменки відібралися до Мілана.

Перед етапами у Лейк-Плесіді на Олімпіаду за рейтингом Кубка націй проходили дві канадки. Щоб убезпечити ці квоти, Чекіні зняв чотирьох спортсменок з турніру – таким чином загальна кількість учасниць зменшилася до 21, а за правилами у такому разі кваліфікаційні очки учасницям не нараховуються.

Чекіні проговорився про цю схему Юлендер у телефонній розмові. Сама американка виграла ці етапи, але не відібралася на Олімпіаду, оскільки їй не нарахували кваліфікаційних очок через зняття канадок.

«Я плакала, коли дізналася, що він здійснив свій план. Я не знала, що болючіше: те, що мій друг, з яким ми товаришуємо 20 років, просто забив цвях у мою труну, і моя олімпійська мрія впала, або те, що мій найкращий друг, з яким ми дружимо 20 років, робить щось настільки жахливе, що завдає біль стільком людей», – сказала Юлендер.

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) вже розпочала розслідування після того, як США, Данія, Ізраїль та Мальта подали протести.

41-річна Юлендер виграла два золоті нагороди на чемпіонаті світу-2012 і з того часу медалей на великих турнірах більше не здобувала.

Олімпіада-2026 могла стати для неї шостою у кар'єрі.

Нагадаємо, росіяни достроково втратили можливість відібратися на чоловічий олімпійський турнір зі скелетону.

У середині грудня семеро російських скелетоністів набули нейтральних статусів: Вікторія Феттель, Олена Фролова, Поліна Князєва, Поліна Тюріна, Данііл Романов, Владислав Семенов та Єремій Зиков.

Пізніше з'ясувалося, що частина з них є військовослужбовцями російської армії та прихильниками війни проти України.

Зокрема, кілька років тому російські ресурси та офіційний сайт ЦСКА повідомляли, що Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі.