Мати та син уперше в історії Білих Олімпіад одночасно представлять свою країну

Мексиканські гірськолижники є авторами непересічного досягнення

Уперше в історії Зимових Олімпійських Ігор у складі однієї збірної та в одному виді спорту виступлять матір і син. Про це повідомляє «Главком».

46-річна ветеранка гірськолижного спорту Сара Шлепер та її 17-річний син Лассе Гахіола представлятимуть Мексику. Для Шлепер ці Ігри стануть уже сьомими в кар'єрі, що наближає її до абсолютних рекордів за кількістю виступів на Олімпіадах. Її шлях у великому спорті розпочався ще у 1998 році у складі збірної США, за яку вона виступала на чотирьох Олімпійських іграх. Однак після одруження з мексиканським тренером Федеріко Гахіолою та отримання громадянства Мексики у 2014 році, спортсменка вирішила продовжити кар'єру під новим прапором, представляючи батьківщину свого чоловіка у Пхьончхані-2018 та Пекіні-2022.

Лассе Гахіола, який народився в Мексиці, забезпечив собі місце в олімпійській делегації завдяки високому рейтингу вcередині своєї країни та виконанню кваліфікаційного нормативу від Міжнародної федерації лижних видів сопрту. Для хлопця цей виступ є символічним продовженням сімейної традиції, адже весь свій вільний час він проводив на схилах разом із мамою-тренеркою. Цікаво, що у 2011 році Сара Шлепер офіційно прощалася зі спортом, здійснюючи свій останній спуск у сукні з маленьким сином на руках – тоді ніхто й не сподівався, що через 15 років вони разом виходитимуть на олімпійський старт. Гірськолижниця зазначає, що спільні тренування надзвичайно зміцнили їхні стосунки, а можливість виступити разом є для неї найбільшою нагородою в кар'єрі. Цей випадок стане лише другим в історії всієї олімпійської родини (після літніх Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро, де грузинка Ніно Салуквадзе та її син Цотне Мачаваріані виступали у кульовій стрільбі), коли матір та син змагаються одночасно.

Мексиканська делегація на Іграх-2026 буде рекордною для країни та налічуватиме п'ятьох атлетів. Окрім сімейного дуету Шлепер та Гахіоли, до команди увійшли лижники Регіна Мартінес і Аллан Корона, а також фігурист Донован Каррільо. Початок змагань у гірськолижному спорті запланований на 7 лютого, наступного дня після офіційного відкриття Ігор. Для Сари Шлепер найкращим результатом було 10-те місце в слаломі у 2006 році.

Нагадаємо, що визначився склад збірної України з лижних видів спорту на Олімпіаду-2026. Згідно з опублікованими квотами FIS і системою відбору, Федерацію лижного спорту України у Мілан-Кортіна-2026 представлять 22 спортсмени.