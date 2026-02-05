Церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських Ігор: усе, що треба знати про подію

Яскраве шоу покладе початок головному спортивному форуму чотириріччя

У п’ятницю, 6 лютого 2026 року, офіційно стартують XXV зимові Олімпійські Ігри урочистою церемонією відкриття. Про це повідомляє «Главком»

Основні деталі події

Церемонія відкриття Олімпіади розпочнеться о 21:00 за київським часом та стане однією з наймасштабніших в історії зимових Олімпіад. Уперше відкриття Ігор відбуватиметься одночасно в кількох містах, поєднавши урбаністичний Мілан із гірськими локаціями Альп.

Основне шоу церемонії під назвою «Harmony» прийматиме легендарний стадіон «Сан-Сіро», який у 2026 році відзначає своє 100-річчя. Постановником церемонії виступає Balich Wonder Studio.

Водночас організатори передбачили паралельні події ще у трьох локаціях. У Кортіні-д’Ампеццо відбудеться парад гірськолижників, саночників, скелетоністів, а також запалення другої олімпійської чаші на площі П’яцца Дібона. У Лівіньйо та Предаццо пройдуть супутникові церемонії для сноубордистів, фристайлістів і стрибунів з трампліна, які через щільний змагальний графік не зможуть прибути до Мілана.

Головні спеціальні гості

Музична частина церемонії поєднає світову поп-сцену та італійську класику. Серед заявлених учасників найбільшу увагу привертають американська співачка Мерая Кері, яка, за попередньою інформацією, може виконати італійський хіт Volare, а також всесвітньо відомий тенор і один із символів сучасної італійської культури Андреа Бочеллі.

До них приєднаються Лаура Паузіні (володарка премії «Ґреммі», яка виступить у рідному для себе Мілані), а також італійський репер Ghali та китайський піаніст Lang Lang, які додадуть шоу сучасного й мультикультурного звучання.

Також у церемонії візьмуть участь актори Сабріна Імпаччіаторе та П’єрфранческо Фавіно. На трибунах стадіону «Сан-Сіро» також очікують низку почесних гостей. Серед них – генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та принцеса Анна. Окрему увагу медіа привертає можливість участі голлівудського актора Тома Круза, який може долучитися до символічної церемонії передачі олімпійської естафети майбутньому господарю Ігор – Лос-Анджелесу.

Символи церемонії та деякі факти про неї

Кульмінацією відкриття стане запалення двох олімпійських чаш вагою 4,5 тонни – у Мілані біля Арки Миру та в Кортіні-д’Ампеццо. Дизайн обох чаш натхненний інженерною та мистецькою спадщиною Леонардо да Вінчі.

Повідомляється, що у дійстві візьмуть участь близько 1200 волонтерів віком від 10 до 70 років, а для проведення церемонії було виготовлено 1400 унікальних костюмів в Італії;

Де дивитися церемонію відкриття?

В Україні пряму трансляцію церемонії відкриття Зимових Олімпійських Ігор-2026 забезпечуватимуть телеканал «Суспільне Спорт» та платформа Eurosport.

Нагадаємо, що Еммануель Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом. Потенційна відсутність президента Франції Еммануеля Макрона на церемонії відкриття зимової Олімпіади може пояснюватися тим, що він не хоче опинитися на одній трибуні з віце-президентом США Джей Ді Венсом.