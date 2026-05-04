«Зоря» оформила камбек в матчі Прем'єр-ліги проти «Руху»

Святослав Василик
«Рух» програв на своєму полі «Зорі»
фото: УПЛ

Переможний гол в активі Будківського

«Зоря» обіграла «Рух» в матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

До перерви львівська команда мала велику перевагу і могла забивати одразу кілька м’ячів. На початку матчу воротар гостей Сапутін парирував небезпечний удар Таллеса з гострого кута. Однак на 21-й хвилині і він був безсилим після того, як Притула прострілив на ближню, а Ігор Невес у дотик влучно пробив. Наприкінці тайму Таллес дотепно пробив під поперечину, але Сапутін відбив.

У другому таймі хід поєдинку змінився. «Зоря» пішла вперед великими силами і відігралася. Попара забрав м'яч у Бойка перед чужим штрафним і поцілив у лівий кут.

«Рух» міг відновити перевагу, але удар Кітели під поперечину Сапутін перевів на кутовий. Гості відповіли моментом Мічина – голкіпер львів’ян Герета врятував.

Вирішальною стала 85-а хвилина. Будківський завершив комбінацію, яку розпочав Горбач, а Пердута скинув головою на ближню стійку. «Рух» міг врятуватися у компенсований час, але Кітела влучив у каркас воріт.

2:1 – «Зоря» перемогла, набрала 38 очок і піднялася на 8-е місце у турнірній таблиці УПЛ. «Рух» залишається у зоні перехідних матчів на 14-й позиції.

Українська Прем'єр-ліга. 26-й тур

«Рух» – «Зоря» – 1:2

  •  Голи: Ігор Невес, 21 – Попара, 60, Будківський, 85

Нагадаємо, донецький «Шахтар» переграв київське «Динамо» (2:1) в 26-му турі української Прем'єр-ліги.

Угода між УАФ та Мальдерою вже на завершальній стадії – джерело
Мальдера може очолити збірну України з футболу лише на два матчі – джерело
Французькі ЗМІ назвали три види спорту, які можуть увійти до програми Олімпіади-2030
«Зоря» оформила камбек в матчі Прем'єр-ліги проти «Руху»
The Ring назвав нового потенційного суперника Усика
Екскапітан збірної України з футболу оцінив перспективи Мальдери

