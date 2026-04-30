Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів після півфінальних матчів

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 34,9%

Найменше шансів суперкомп'ютер дає «Атлетіко»

«Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 38,7%.

Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta

«Арсенал» – 34,9% ПСЖ – 32,25% «Баварія» – 22,67% «Атлетіко» – 10,18%

Нагадамєо, у середу, 29 квітня 2026 року, розпочалася півфінальна дуель Ліги чемпіонів між іспанським «Атлетіко» та англійським «Арсеналом».

Хід гри

Після боротьби у штрафному майданчику Давід Ганцко сфолив проти Віктора Йокереса, і арбітр призначив пенальті. Сам «постраждалий» впевнено реалізував удар, пробивши в кут попри дотик Яна Облака.

Другий тайм змінив динаміку гри, адже «Атлетіко» довелося додавати у агресії та починати доходити до штрафного «Арсенала». Уже на старті другого періоду Хуліан Альварес перевірив ворота зі штрафного, а трохи згодом атаки мадридців стали системними: Антуан Грізманн опинився в ідеальній позиції після відскоку, але влучив у поперечину, а Адемола Лукман двічі створював напругу. Тиск зрештою дав результат: після перегляду VAR арбітр зафіксував гру рукою Бен Вайт, і Альварес впевнено реалізував пенальті, зрівнявши рахунок.

У підсумку матч завершився нічиєю 1:1, що переводить усю боротьбу у другий поєдинок за тиждень.

Ліга чемпіонів. Півфінал. Перший матч

«Атлетіко» – «Арсенал» 1:1 (0:1)