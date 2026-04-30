Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів після півфінальних матчів
Найменше шансів суперкомп'ютер дає «Атлетіко»
«Арсенал» є головними фаворитом Ліги чемпіонів за версією суперкомп'ютера Opta. Про це повідомляє «Главком».
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 38,7%.
Рейтинг фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta
- «Арсенал» – 34,9%
- ПСЖ – 32,25%
- «Баварія» – 22,67%
- «Атлетіко» – 10,18%
Нагадамєо, у середу, 29 квітня 2026 року, розпочалася півфінальна дуель Ліги чемпіонів між іспанським «Атлетіко» та англійським «Арсеналом».
Хід гри
Після боротьби у штрафному майданчику Давід Ганцко сфолив проти Віктора Йокереса, і арбітр призначив пенальті. Сам «постраждалий» впевнено реалізував удар, пробивши в кут попри дотик Яна Облака.
Другий тайм змінив динаміку гри, адже «Атлетіко» довелося додавати у агресії та починати доходити до штрафного «Арсенала». Уже на старті другого періоду Хуліан Альварес перевірив ворота зі штрафного, а трохи згодом атаки мадридців стали системними: Антуан Грізманн опинився в ідеальній позиції після відскоку, але влучив у поперечину, а Адемола Лукман двічі створював напругу. Тиск зрештою дав результат: після перегляду VAR арбітр зафіксував гру рукою Бен Вайт, і Альварес впевнено реалізував пенальті, зрівнявши рахунок.
У підсумку матч завершився нічиєю 1:1, що переводить усю боротьбу у другий поєдинок за тиждень.
Ліга чемпіонів. Півфінал. Перший матч
«Атлетіко» – «Арсенал» 1:1 (0:1)
- Голи: Альварес (56) – Йокерес (44)
