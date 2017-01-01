«Верес» розглядає Санжара на посаду головного тренера
- Сьогодні, 15:57
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Роман Санжар
Крім тренера «Олімпіка», у шорт-листі клубу ще три фахівця
Крім Віталія Кварцяного, «Верес» розглядає тренера «Олімпіка» Романа Санжара і екс-тренера «Черкаського Дніпра» Вадима Євтушенка в якості можливого нового головного тренера команди.
Також серед кандидатів - іноземний фахівець.
29 грудня запланована зустріч керівництва з уболівальниками (членами клубу), яка розпочнеться о 18.30.
Нагадаємо, Юрій Вірт покинув рівненський клуб.
Під його керівництвом команда виграла п'ять матчів, три програла, 11 раз зіграла внічию - і вирушила зимувати на п'ятому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
Джерело: sportarena.com