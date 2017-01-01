«Верес» розглядає Санжара на посаду головного тренера

Крім тренера «Олімпіка», у шорт-листі клубу ще три фахівця

Крім Віталія Кварцяного, «Верес» розглядає тренера «Олімпіка» Романа Санжара і екс-тренера «Черкаського Дніпра» Вадима Євтушенка в якості можливого нового головного тренера команди. Також серед кандидатів - іноземний фахівець. 29 грудня запланована зустріч керівництва з уболівальниками (членами клубу), яка