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    «Верес» розглядає Санжара на посаду головного тренера

    Крім тренера «Олімпіка», у шорт-листі клубу ще три фахівця
    Крім Віталія Кварцяного, «Верес» розглядає тренера «Олімпіка» Романа Санжара і екс-тренера «Черкаського Дніпра» Вадима Євтушенка в якості можливого нового головного тренера команди. Також серед кандидатів - іноземний фахівець. 29 грудня запланована зустріч керівництва з уболівальниками (членами клубу), яка
    • Сьогодні, 15:57
    • Розсилка
    Роман Санжар
    Роман Санжар

    Крім тренера «Олімпіка», у шорт-листі клубу ще три фахівця

    Крім Віталія Кварцяного, «Верес» розглядає тренера «Олімпіка» Романа Санжара і екс-тренера «Черкаського Дніпра» Вадима Євтушенка в якості можливого нового головного тренера команди.

    Також серед кандидатів - іноземний фахівець.

    29 грудня запланована зустріч керівництва з уболівальниками (членами клубу), яка розпочнеться о 18.30.

    Нагадаємо, Юрій Вірт покинув рівненський клуб.

    Під його керівництвом команда виграла п'ять матчів, три програла, 11 раз зіграла внічию - і вирушила зимувати на п'ятому місці в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

    Джерело: sportarena.com

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