Ярмолюк провів ювілейний матч в Англії

Одноклубники не змогли потішити українця перемогою

Поєдинок 1/8 фіналу Кубка Англії проти лондонського «Вест Гема» став для півзахисника Єгора Ярмолюка 100-м у футболці «Брентфорда». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Transfermarkt.

Українець з'явився у старті «бджіл». На полі він провів 63 хвилини. Коли хавбека замінили, то «Брентфорд» поступався у рахунку (1:2). Утім, під завісу зустрічі його команда зрівняла рахунок, але таки поступилася «залізякам» у серії пенальті.

Ярмолюк дебютував за «бджіл» у листопаді 2022 року. З тих пір українець провів 100 поєдинків у всіх турнірах. Зокрема, 87 матчів за його плечима в англійській Прем'єр-лізі. До свого активу хавбек записав два м'ячі та один асист.

Наразі «Брентфорд» іде на сьомій сходинці в АПЛ. Команда Ярмолюка набрала 44 очки (29 турів) і змагається за місце в єврокубках на новий сезон. Наступний поєдинок «бджоли» зіграють 16 березня проти «Вулвергемптона».

До слова, російський олігарх Роман Абрамовіч оскаржить передачу Україні грошей від продажу лондонського «Челсі». Адвокати мільярдера обіцяють заблокувати 2,35 млрд фунтів гуманітарної підтримки для українців. Натомість вони хочуть розділити кошти між «всіма жертвами війни».

