Північноамериканська ліга MLS довічно дискваліфікувала двох футболістів за ставки

28-річний Йебоа у MLS грав за «Коламбус» та «Лос-Анджелес»

MLS встановила, що футболісти ставили гроші на ігри за участю їхніх команд

Головна ліга футболу (MLS) довічно дискваліфікувала американського півзахисника Дерріка Джонса та ганського нападаючого Йо Йебоа за нелегальні ставки на підсумки матчів. Про це повідомляє пресслужба MLS, інформує «Главком».

Після проведеного розслідування MLS встановила, що гравці активно ставили гроші на матчі. Зокрема, на ігри за участю їхніх команд. Зазначається, що порушення були зафіксовані у сезонах MLS 2024 та 2025 років.

29-річний Джонс у MLS виступав за «Філадельфію», «Нешвілл», «Динамо Х'юстон», «Шарлотт», «Коламбус». Наразі гравець перебуває у статусі вільного агента. Разом із «Коламбусом» він дійшов до фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

28-річний Йебоа виступає за китайський «Циндао». У MLS він грав за «Коламбус» та «Лос-Анджелес». У 2023 році разом із «Коламбусом» став чемпіоном MLS.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)