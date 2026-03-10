Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Північноамериканська ліга MLS довічно дискваліфікувала двох футболістів за ставки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Північноамериканська ліга MLS довічно дискваліфікувала двох футболістів за ставки
28-річний Йебоа у MLS грав за «Коламбус» та «Лос-Анджелес»
фото: AP

MLS встановила, що футболісти ставили гроші на ігри за участю їхніх команд

Головна ліга футболу (MLS) довічно дискваліфікувала американського півзахисника Дерріка Джонса та ганського нападаючого Йо Йебоа за нелегальні ставки на підсумки матчів. Про це повідомляє пресслужба MLS, інформує «Главком».

Після проведеного розслідування MLS встановила, що гравці активно ставили гроші на матчі. Зокрема, на ігри за участю їхніх команд. Зазначається, що порушення були зафіксовані у сезонах MLS 2024 та 2025 років.

29-річний Джонс у MLS виступав за «Філадельфію», «Нешвілл», «Динамо Х'юстон», «Шарлотт», «Коламбус». Наразі гравець перебуває у статусі вільного агента. Разом із «Коламбусом» він дійшов до фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ.

28-річний Йебоа виступає за китайський «Циндао». У MLS він грав за «Коламбус» та «Лос-Анджелес». У 2023 році разом із «Коламбусом» став чемпіоном MLS.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ букмекери

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» дотиснули суперника в другому таймі
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
6 березня, 14:58
У межах наради за участі Реброва було підбито підсумки навчально-тренувальних зборів юнацьких команд у 2026 році
Ребров провів нараду з тренерами молодіжної та юнацьких збірних України з футболу
3 березня, 15:37
Гаррі Кейн матиме нагоду затриматися в складі «Баварії»
«Баварія» взялася за контракт найрезультативнішого форварда Європи – інсайдер
2 березня, 14:48
У першому колі сильнішими були ковалівці
«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ Реклама
21 лютого, 11:44
Ромаріо зберіг пристрасть до футболу навіть в поважному віці
Легендарний чемпіон світу приголомшив формою у 60 років
19 лютого, 16:51
Норвезький «Буде-Глімт» ще ніколи у своїй історії не виходив до шістнадцятки найкращих команд Європи
Підсумки 1/16 фіналу Ліги чемпіонів за 18 лютого Реклама
19 лютого, 00:38
«Бенфіка» й «Реал» удруге за 2026 рік зустрінуться в Португалії
«Бенфіка» – «Реал». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
16 лютого, 14:03
«Гірники» не мали клопотів зі скромним клубом із Грузії
«Шахтар» виграв другий контрольний матч за день
13 лютого, 19:03
Дмитро Криськів підписав договір із Сергієм Палкіним
Півзахисник збірної України продовжив контракт із «Шахтарем»
12 лютого, 12:36

Новини

Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
Переслідує Усика? Росіянин Бівол виступить в андеркарті українського чемпіона світу
Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом»
Мбаппе несподівано повернувся до тренувань з «Реалом»
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи
Українські лижні акробати здобули три нагороди Кубка Європи
Шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону
Шкільний вчитель з США став переможцем престижного Лос-Анджелеського марафону
Північноамериканська ліга MLS довічно дискваліфікувала двох футболістів за ставки
Північноамериканська ліга MLS довічно дискваліфікувала двох футболістів за ставки
Ліга чемпіонів 10 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів 10 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу

Новини

Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua