«Вест Гем» вийшов в 1/16 фіналу Кубку англійської ліги, Ярмоленко результативними діями не відзначився
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Розсилка
Але Андрій відіграв майже весь матч
Український півзахисник «Вест Гему» Андрій Ярмоленко вперше вийшов у стартовому складі команди.
І вінгер допоміг клубу здобути дебютну перемогу у сезоні-2018/19, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Ярмоленко вперше з’явився у стартовому складі «Вест Гему», який проводив матч Кубку англійської ліги на виїзді проти «Вімблдону».
Команда українця перемогла з рахунком 3:1, що стало першою звитягою «молотобійців» у нинішньому сезоні.
Ярмоленко результативними діями не відзначився та був замінений на 90-й хвилині матчу.
Зазначимо, що «Вест Гем» пропустив у дебюті зустрічі, але вже на 18-й хвилині «Вімблдон» залишився у меншості.
«Молотобійці» довгий час не могли використати перевагу зайвого гравця, але із середини другого тайму таки притиснули суперників і довели справу до звитяги – 3:1.